Rarita v Česku: mandloňový sad u Hustopečí

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT Do Hustopečí:

- osobním vlakem z Brna či Břeclavi do Šakvic, zde přesednout na „lokálku“ s konečnou v Hustopečích

- automobilem po dálnici D2 - 25. km výjezd Hustopeče K mandloním je nutné v úseku mezi výjezdem a náměstím odbočit na vedlejší komunikaci ve směru na Kurdějov. U hřbitova, kde jsou mimo jiné pohřbeni rodiče Tomáše G. Masaryka, zaparkovat, projít kolem jeho pravého konce a následně příkře stoupat levým okrajem mladého vinohradu na návrší. Dále polní cestou pokračovat vlevo podél zahrádek až k sadu, případně se ubírat přímo skrz neudržovanou louku. Všeobecné informace, včetně možností ubytování a přehledu kulturních akcí poskytnou následující stránky: www.hustopece-city.cz a www.obec-kurdejov.cz Speciální tip: na www.hustopecsko.net najdeme kontakty na bezmála třicítku sklepů a vináren, kde si lze dohodnout návštěvu s posezením Mandloň obecná ( Amygdalus communis L. ), strom nebo častěji keř, patřící do čeledi růžovitých. Domovem - od severní Afriky, až k do střední Asie, velmi hojný ve středomoří.. Mimo jižní Moravy u nás velmi vzácně pěstována i v Polabí.