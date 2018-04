Zábavné, nebo trapné? Rapové bezpečnostní video budí emoce

Když začnou bezpečnostní instrukce, většina cestujících obvykle „vypíná“. To byl hlavní důvod, proč se lodní společnost Condor Ferries, která zajišťuje spojení mezi Británií (Francií) a Normanskými ostrovy, pokusila vytvořit něco nového.

„Doufáme, že až vyplujeme k Jersey a Guernsey, naše pasažéry, ať už s námi cestují pravidelně, nebo s námi v létě poplují poprvé, potěší naše nové video,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Alicia Andrewsová pro deník Independent s tím, že jsou s výsledky nového projektu velmi spokojeni.

Vrchol trapnosti?

Zatímco vedení společnosti si rapové bezpečnostní video pochvaluje, britská média ho „trhají na kusy“. Například list Telegraph napsal: „Bezpečnostní video britské trajektové společnosti je nejtrapnější věc, jakou jste kdy viděli.“ Telegraph zároveň kritizuje použití melodie ze slavné hiphopové písně Rappers Delight (Raperovo potěšení) kultovní americké kapely Sugarhill Gang. Výkon každého ze tří členů posádky Condor Ferries přitom označuje za otřesný.

Deník Independent poznamenal, že zatímco někteří považují nové video za osvěžující přístup k bezpečnostním instrukcím, jiní by „raději skočili hned v přístavu do vody“, než aby se na to museli dívat.

Condor Ferrie není první společností, která experimentuje s podáním bezpečnostních instrukcí cestujícím. Největší úspěchy zatím sklidila novozélandská společnost Air New Zealand s hobitím videem. Kladné ohlasy pak přineslo i instruktážní video s Richardem Simmonsem, americkou hvězdou fitnessu, u stejné letecké společnosti. A ani rapové bezpečnostní video není prvním, v roce 2013 ho pro své cestující natočila letecká společnost Virgin America.