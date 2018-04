Cestování jako motiv k seznámení. Randění deset kilometrů nad zemí

Šedesátka žen a mužů se v Londýně vznese k oblakům a míří do Benátek. Není to však obyčejný let. Za pár hodin musí stihnout 21 rychlých schůzek. A to není všechno. Dvě rande už mají za sebou a další je ještě čeká v Benátkách. Projekt seznamovacích agentur se snaží vyhovět trendu, podle kterého je cestování jedním z nejdůležitějších faktorů při poznávání potenciálních partnerů.