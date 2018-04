Ramzová má nejdelší sjezdovku v zemi, ale zoufale čeká na čtyřsedačku

Lanovka už měla dávno jet. Je postavena, funguje, ale čeká na kolaudaci a spuštění se protahuje. Podle posledních zpráv by měla odstartovat bohužel až koncem února. Až se tak stane, Ramzová se posune pořádně vpřed. Není totiž v Česku místo, kde byste se mohli svést z kopce dolů tak daleko, jako tady. I převýšení je na naše poměry úctyhodné – 570 metrů.

Jen pro porovnání, druhá nejdelší trať v Rokytnici, tzv. Turistická, má údajně mírně přes 3000 metrů a Suzuki na Černé Hoře v Krkonoších 3000 metrů. A větší převýšení najdete asi jen v Rokytnici.

Jezdí se tak trochu do skoby po sjezdovkách širokých až 70 metrů. Nejzajímavější sjezd je z Mračné (1253 metrů) po černé trojce, která se pak napojuje na červenou dvojku. Zde se sjezdovka lomí doprava a končí až dole v Ramzové.

Do poloviny na Čerňavu vede zatím dvojsedačka (ta má být nahrazena zmíněnou čtyřsedačkou). Z Čerňavy na Šerák pak míří jednosedačka (ta by měla být do dvou let nahrazena dvojsedačkou) a kratší kotva. Ani jedno zařízení už není moderní, natož dostatečné. Pak jsou tu ještě dva talířové vleky. To je dnes v porovnání s nejlepšími místy v Česku krutě málo. Na Lipně, kde tratě zdaleka nedosahují takových délek a náročnosti, mají už tři čtyřsedačky.

To je také hlavní příčina dlouhých front, které se tu tvoří zejména o víkendech a o prázdninách.

Nejlepší zimní středisko na Moravě

Jinak je Ramzová vyhodnocena jako nejlepší zimní středisko na Moravě a deváté v celé zemi. Kromě již zmíněné nejdelší tratě a druhého největšího převýšení má dohromady osm kilometrů opravdu pěkných sjezdovek včetně dobré černé. Výhodou tu je i vysoký výkon zasněžovacího systému (minimální sněhová pokrývka je nyní cca 40 cm) a v neposlední řadě i výborná dopravní dostupnost.

Jak upozorňuje ředitelka areálu Karla Kubíčková, 200 metrů od lanovek staví rychlík a zároveň tu vede i slušná silnice spojující Jeseník a Šumperk. Nejblíž je to ale do polské Wroclavi – hodinu jízdy autem. Proto sem také jezdí více Poláků než Čechů a středisko v podstatě funguje dvojjazyčně.

Ramzová má i veškeré potřebné zázemí včetně půjčovny, servisu, lyžařské školy a parkoviště pro cca 600 aut. Parkoviště areálu je zdarma, obecní stojí 50 korun na den.

Dole u lanovky jsou dvě restaurace – samoobslužnou s hotovkami od 55 do 80 korun a normální s minutkami kolem stovky. Nahoře na Šeráku je pak Chata Jiřího, kde funguje další restaurace. Po jídle, když je hezky, se odtud nabízí nádherný výhled – výjimečně i od Sněžky přes Alpy až k Tatrám. Další občerstvení nabízí Bufet na Čerňavě – párek v rohlíku tu stojí 25 korun.

Až se zlepší lanovky, bude na Ramzové opravdu příjemná a pohodová moravská lyžovačka.





Může se hodit Nadmořská výška: 782-1351 m

Celková délka tratí: 8 km

Počet lanovek / vleků: 2/3

Přepravní kapacita: 4 500 os./hod.

Ceny skipasů: Celodenní dospělí 500 Kč / děti 360 Kč

Jak je to daleko: Z Olomouce je to na Ramzovou 100 km (hodina a půl jízdy autem), z Brna 170 km, z Ostravy 120 km, z Prahy 250km Ubytování