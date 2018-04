Ralsko: vojáky vystřídají rekreanti a největší in-line stezka v Česku

O tom, že se mají prostory po bývalé sovětské armádě změnit v rekreační a sportovní areál, rozhodli v pondělí středočeští krajští radní. Jak přesně bude asi 100 hektarů pozemků na území středních Čech vypadat, bude jasné nejspíš už v únoru, do kdy by měl být vybrán projektant parku.

Brusle v zimě nahradí běžky

"Uvidí se, kdo výběrové řízení vyhraje. Na tom záleží, zda nakonec v Ralsku budou všechny aktivity, které jsou ve studii," řekl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Marcel Chládek (ČSSD).

Studie počítá s největší in-line dráhou v Česku. Pro začínající bruslaře by měly být vybudovány krátké dráhy, pro pokročilé pak trasy v délce 10 až 15 kilometrů. V návrhu je také rozsáhlá síť cyklostezek, stezky pro jízdu na koních a motokárách. V zimě by se poté podle studie mohly cyklo- a in-line stezky změnit na lyžařské běžecké tratě.

Časem by měly v areálu přibýt i restaurace a hotely, dále kemp, vzdělávací centrum, letní scéna, sportovní krytá hala či golfové hřiště.

Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít příští rok, hotovo by – ale jen podle hrubých odhadů – mohlo být v roce 2012.

"Je ale možné, že něco by se podařilo otevřít dřív. Navíc například motokrosové tratě už jsou v provozu, vybudovat in-line park také nebude takový problém. Jak dlouho by trvala výstavba vzdělávacího centra nebo ubytovacích kapacit, to je otázka, na kterou by měl odpovědět vybraný projektant," podotkl Chládek.

Takhle by měl vypadat rekreační areál v Ralsku

Sportoviště by mohlo přilákat turisty

Kraj se chce podle něj vybudováním parku přiblížit západní Evropě, kde lidé mohou využívat podobné rozsáhlé prostory pro bruslení a sportování. Navíc to má být lákadlo pro turisty, kteří houfně mizí z celého Česka.

"Sjížděli by se sem lidé z Prahy i z jiných regionů z větší dálky," nastínil představu náměstek hejtmana Chládek. "Z Prahy je to sem autem 25 minut," doplnil ho hejtman David Rath (ČSSD).

Projekt bude stát stovky milionů korun, kraj požádá o dotaci Evropskou unii. Věří, že uspěje.

Smělé plány za desítky, ale spíš stovky milionů korun v době ekonomické krize si kupodivu hejtmanství může dovolit. Až 80 procent nákladů by totiž mohla pokrýt evropská dotace, pokud ji kraj dostane. Ze svého by hejtmanství platilo dvacet procent.

"Myslím si, že bychom mohli s žádostí o dotaci uspět. Loni byl Středočeský kraj nejúspěšnější v žádostech o dotace," dodal Marcel Chládek. Jasné zatím není, kdo by park provozoval. Varianty jsou dvě: buď by hejtmanství jeho vznik zaplatilo a potom ho pronajalo, nebo by ho mohlo provozovat. Kraj by také mohl zušlechtěné území prodat.

Majetek převzal kraj od státu v dezolátním stavu

Majetek byl už před čtyřmi lety, kdy ho kraj přebral od státu, v katastrofálním stavu. Momentálně prostory vypadají velmi zanedbaně, stejně jako většina jiných prostor po bývalé sovětské armádě. Kromě vybudování sportovního centra tady kraj musí udělat celkovou regeneraci, drtivá většina budov se musí zdemolovat.

Za čtyři roky, co majetek vlastní kraj, bylo několik nápadů, jak prostory využít. Někteří podnikatelé přišli i s megalomanskými plány, třeba na vybudování závodní dráhy nebo zkušební dráhy pro mladoboleslavskou automobilku Škoda.

Severočeši chtěli chovat nosorožce

Ještě zajímavější nápady přitom měli podnikatelé z Libereckého kraje, s nímž se Středočeši o území bývalého vojenského prostoru dělí. Tam třeba padl návrh využít rozsáhlé zásobárny podzemní vody a vést ji až do Prahy, automobilka Rolls Royce zde chtěla zřídit opravnu leteckých motorů, cirkus Kludský uvažoval o zřízení zimoviště pro zvířata či o vzniku zábavního parku Kludsky Land a padl i návrh otevřít chovnou stanici nosorožců širokohubých.

Ve středních Čechách byl oficiálně projednán jen jeden návrh, a to prodat majetek vybrané firmě. Nové vedení hejtmanství ale možnost zamítlo, protože mu připadala nevýhodná.

Navrhněte hejtmanství, co s Milovicemi

Ačkoliv se projekt týká jen středočeské části území, dotkl by se i obyvatel Libereckého kraje. Místostarosta Ralska Václav Bilický o projektu zatím příliš neví.

"Pochybuji o tom, že by na naše území park zasahoval. Mezi námi totiž leží prostor Vojenských lesů," vysvětlil Bilický. A má pravdu. "S Libereckým krajem nejednáme, jde jen o středočeské území. Jednáme s Bělou pod Bezdězem, které se to týká, a s ní plány konzultujeme," poznamenal Chládek.

Podle názoru místostarosty Ralska je však každá aktivita, která přivede do této lokality lidi, zajímavá a prospěšná. Sám však zůstává vzhledem k tomu, co všechno už na tomto prostoru mělo být, skeptický. "Nosorožci nebyli, Kludsky Land nebyl. To vše se zatím scvrklo do jediného menšího projektu, kdy v osadě Jezová chce jeden podnikatel vyvíjet rekreační činnost," doplnil.

Středočeský kraj od státu dostal ještě jeden bývalý vojenský prostor, a to v Milovicích. Tady je ale plán jiný, hejtmanství vyhlásilo veřejnou soutěž, do níž se mají hlásit zájemci s návrhy, co s areálem udělat. Pro to, zvolit v případě Ralska jiný způsob využití, mluví podle Chládka to, že se nachází v krajině vhodné pro rekreaci.