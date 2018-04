Rakušané omezili cestování

Rakouské cestovní kanceláře zaznamenaly odřeknutí již zakoupených letenek zejména na východní pobřeží USA, ale mírně klesl i zájem rakouských turistů o tradiční dovolenkové destinace, jako Egypt či Izrael. Zřejmě kvůli strachu z pokračování teroristických akcí krátce po útocích na budovy v USA odřeklo zhruba 80 procent cestujících zakoupený let do USA. Cestovní kanceláře totiž umožnily zrušení již zakoupených letenek s plánovaným odletem do 26. září bez poplatku.