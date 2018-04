Rakušané očekávají dobrou zimní sezónu

Tamní region je totiž ve výrazné míře ovlivněn příjmy z turistiky. Kaprun s 3000 obyvatel má pro turisty připraveno 5000 lůžek. Celý region Kaprun/Zell am See disponuje asi 13.000 lůžky a obrat z cestovního ruchu dosahuje kolem čtyř miliard šilinků (deset miliard korun). V loňské zimní sezóně zaznamenala oblast 1,2 miliónu přenocování turistů, z čehož jen v samotném Kaprunu to bylo 450.000 noclehů. Majitelé sjezdovek zejména v níže položených oblastech netěší ani poměrně vysoké teploty, které v posledních dnech překračovaly dlouhodobý průměr. Sněhová děla jsou sice ve výbavě téměř každého lyžařského střediska; jejich nasazení si však vyžaduje pokles teplot alespoň na minus tři stupně Celsia. Podle údajů marketingové organizace dosahují průměrné výdaje turistů v zimní sezóně na den v jednom z 71 regionů zimních sportů 1181 šilinků (2950 korun). Turisté si mohou celkem vybrat z 800 lyžařských středisek, 22.000 kilometrů upravovaných sjezdovek a 3178 vleků a lanovek. Země disponuje 1,05 miliónu lůžek připravených pro turisty. Pro děti i dospělé je k dispozici 500 sáňkařských drah a 16.000 kilometrů upravených tratí pro běžkaře.

