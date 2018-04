Rakušané méně nakupují v zahraničí

V současnosti nakupuje pravidelně v zahraničí 13 procent Rakušanů, tankovat benzín do svých aut jezdí pravidelně za hranice devět procent. Při obdobném průzkumu před dvěma lety udávalo 19 procent pravidelné nákupy (nejméně jednou měsíčně) v zahraničí a 13 procent tam jezdilo tankovat.V dobách největšího boomu zahraničních nákupů se do Rakouska dovážely především cigarety a tabákové výrobky, a to v takové míře, že státní pokladna začala pociťovat snížení příjmů z daně vybírané z tabákových výrobků. Vláda proto zpřísnila celní předpisy a omezila povolené množství bezcelně dovážených cigaret; toto opatření včetně ostřejších celních kontrol na hranici zřejmě mělo úspěch, protože pro cigarety si nyní jezdí za hranice jen šest procent Rakušanů oproti 12 procentům před dvěma lety.Přesto tabákové výrobky nadále zůstávají v čele zájmu zahraničních nákupů Rakušanů, dělí se však o první místo s potravinami. Také zájem o ně však klesl za dva roky o čtyři procenta. Na dalších místech zájmu jsou oděvy, alkoholické nápoje, cukrovinky, nealkoholické nápoje, parfémy, nádobí, sklo a kosmetika.Nakupovat do zahraničí jezdí častěji muži než ženy; cesty za levnějším zbožím omezila především věková skupina mezi 30 a 49 lety.Z hlediska zájmu o nákupy převládá nadále Německo, kde nejméně jednou měsíčně nakupují čtyři procenta Rakušanů, po třech procentech jezdí nakupovat do ČR a Maďarska. Po jednom procentu jezdí nakupovat do Švýcarska, Itálie a Slovinska. Poslední z rakouských sousedů - Slovensko - není v přehledech vykazováno, protože bylo jako nákupní cíl uváděno v tak málo případech, že to nehraje statistickou roli.