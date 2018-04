Rakouští lékaři chtějí testovat lyžaře na alkohol přímo na sjezdovkách

Rakouská agentura APA citovala prezidenta hornorakouské lékařské komory Petera Niedermosera, podle něhož svařené víno, grog či pivo nejdou dohromady se sportem, který vyžaduje odpovědný přístup a pozornost.

Niedermoser uvedl, že od 0,2 promile alkoholu v krvi sílí touha riskovat a roste sebepřeceňování. "Už malé množství alkoholu omezuje reakční a koordinační schopnost," připomněl lékař.

Riziko střetu s jiným lyžařem tak výrazně roste. Šéf komory se obává toho, že ani v případě srážky se testy na alkohol vždy neprovádějí. Počet těch, za jejichž zraněním může být alkohol, tak může být mnohem vyšší.

"První sklenku by si člověk měl dát až po poslední jízdě - a to také jen tehdy, když už pak nemusí řídit auto," zdůraznil odborník. Vyzval lyžaře, aby se chovali zodpovědněji. Sám by si zavedení kontrol přímo na sjezdovkách přál.