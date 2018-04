Nejvyšší kavárna v Rakousku i nová lanovka. Letošní trumfy Pitztalu

Může se hodit Pitztalský ledovec Nadmořská výška 2 600 – 3 440 m

Celkem 37 kilometrů sjezdovek (3km černé, 30 km červené, 4 km modré).

Lyžařská sezona trvá do poloviny května. Skipasy Třídenní skipas pro ledovec, Rifflsee a Hochzeiger stojí v mimosezoně 108 eur (2 710 Kč), děti 66 eur (1 660 Kč), v hlavní sezoně 119 eur ((2 990 Kč), děti 73 eur (1 830 Kč). Malé děti do šesti let jezdí zdarma.

Pokud se spokojíte s lyžováním pouze na ledovci nebo na Rifflsee, zaplatíte za analogické dospělé jízdenky 104 eur v mimosezoně (2 600 Kč), respektive 116 eur (2 900 Kč)v hlavní sezoně; děti tady jezdí zdarma až do 10 let.

Nižší ceny platí v Pitztalu v druhé polovině ledna a také během posledního týden lyžařské sezony v dubnu (provoz končí 14. 4.). Ubytování

Z Hotelu ****Gletscherblick (www.gletscherblick.at) v Mittelbergu dojdete k dolní stanici Gletscherexpressu na Pitztalský ledovec pěšky během pěti minut – odpadá tím nutnost dojíždění skibusem či autem. Za osobu v dvoulůžkovém pokoji zaplatíte od 75 eur (1 880 Kč), cena zahrnuje kromě snídaně i večeři o čtyřech chodech a odpolední svačinu. Doprava

Cesta autem z Prahy do Pitztalu měří necelých 600 kilometrů, jeďte přes Rozvadov, Mnichov, Garmisch-Partenkirchen a Imst. Až do Garmische je to stále po dálnici, rakouskou dálniční známku nepotřebujete. Informace www.pitztal.com: Oficiální stránky údolí Pitztal (zjednodušená verze je k dispozici i v češtině).

www.pitztaler-gletscher.at: Ledovec Pitztal a Skiareal Rifflsee.

www.austria.info/cz: Oficiální průvodce na dovolené v Rakousku (v češtině).

www.tyrolsko.cz: Informace o dovolené v Tyrolsku (v češtině).