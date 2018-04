Rakousko: zimní destinace Čechů číslo jedna

Může se hodit - tipy a ceny

Jak ušetřit Je dobré se také informovat o speciálních akcích v jednotlivých rakouských regionech, které mohou cenu dovolené výrazně snížit.

Od 17. do 24. března je středisko Gastein speciálně otevřené pro ženy. Vybraná ubytovací zařízení nabízejí ke svým zvýhodněným paušálům lyžařské permanentky zdarma, den testování lyží, lyžování s instruktorem a slevy v místních lázních.

Speciální akce najdete také v Montafonu ve Vorarlbersku. Od 6. do 13. ledna a od 13. do 20. ledna je tady možné se ubytovat a lyžovat sedm dnů za cenu pěti.

Na Stubaiském ledovci v Tyrolsku lyžují děti do deseti let zdarma, pokud je doprovází někdo z rodičů, který si zakoupil permanentku Stubaier Superskipass. Kolik stojí šestidenní skipas Ischgl 214 eur

Špindlerův Mlýn 3200 Kč

Sölden 199, 50 eura

Špičák 2110 Kč

Nassfeld 175 eur

Praděd 1620 Kč

Planai 176 eur

Bedřichov 1500 Kč

Hinterstoder 144,50 eura

Deštné 1660 Kč Pozn.: jedno euro je asi 28 korun, ceny českých středisek jsou z loňského roku Občerstvení v horské chatě polévka 3,5-4 eura

boloňské špagety 7-8 eur

párek s pečivem 4-6 eur

párek, hranolky 6-8 eur

řízek, hranolky 7-9 eur

svařák, jägertee 2,5-3,5 eura

pivo (0,5 l) 3-4 eura

limo (0,33 l) 2-3 eura Půjčovné/ Lyže na jeden den: pro dospělého 14-24 eur

pro děti od 6 eur

lyžařské boty od 7 eur

snowboard 14-20 eur Ubytování pokoj v soukromí od 16 eur

penzion od 25 eur

**** hotel od 70 eur denně

Balíček s ubytováním v hotelu, polopenzí a skipasem

od 600 eur na týden Čtyřdenní pobyt v Rakousku s cestovní kanceláří

Termín 17. 1.-21. 1. 2007

Ubytování se snídaní v soukromí na čtyři noci, čtyřdenní skipas Ischgl: 12 330 Kč

Arlberg: 10 640 Kč

Saalbach 9945 Kč

Pitztal: 5480 Kč

Hochkar: 5020 Kč