Po Rakousku vlakem: Semmering, alpské tunely i supermoderní RailJet

Na první pohled se nabídka rakouských železnic nezdá být ohromující: necelých pět tisíc kilometrů kolejí znamená poměrně řídkou síť, propojení s českými železnicemi je až na linku mezi Brnem a Vídní mizerné a ve výstavbě vysokorychlostních tratí, které jsou dnes v západní Evropě běžné, Rakušané donedávna zaostávali. Podrobnější zkoumání však odhalí výbornou technologickou kvalitu drah (80 % rakouských železnic je elektrifikovaných) a vysoké probíhající investice dokazují, že železnice mají v Rakousku prioritu. Díky hornatému terénu si tu navíc můžete projet řadu krajinně krásných tratí. To vše dohromady činí z Rakouska atraktivní "železniční" cíl.

Vyhlídkové tratě v Rakousku

1. Semmering

V zemi, kde asi 70 procent povrchu tvoří vysoké hory, není samozřejmě nouze o technicky náročné a současně turisticky vděčné železnice. Na prvním místě je nutné jmenovat nejstarší horskou železnici v Evropě s normálním rozchodem, trať spojující Vídeň s Grazem přes průsmyk Semmering (Semmeringbahn). Otevřena byla již roku 1854 a více jsme o ní psali v článku Ten pravý Semmering je jen v Rakousku, vlaky ho berou ostře útokem.

Nejkrásnější partie železnice vroubí vápencové útesy. Uvnitř objektu stanice Semmering najdeme informační centrum s expozicí.

2. Salzkammergutbahn

Další krásná trať, také velmi dobře využitelná pro turistiku, protíná oblast Solné komory a nazývá se Salzkammergutbahn. Vede mj. kolem velkých jezer Travenského (Traunsee) a Hallstattského (Hallstätter See). Koleje se sice drží v údolí, nejvyšší bod u Tauplitzu má jen něco přes 800 metrů nadmořské výšky, ale trati to na atraktivitě rozhodně neubírá.

Z vlaku jsou výborné výhledy na masiv Dachsteinu či na Totes Gebirge, železnice vede jinak nepřístupným údolím mezi Bad Aussee a Obertraunem, soupravy vás zavezou např. do známého císařského letoviska Bad Ischl. Neobvyklou kuriozitu představuje nádraží v Hallstattu: staniční budova totiž stojí na východním břehu jezera a spojení od vlaků do světoznámého městečka obstarávají lodě.

3. Mariazellerbahn

Atraktivní svezení nabízí 91 kilometrů dlouhá, úzkorozchodná a elektrifikovaná Mariazellská železnice (Mariazellerbahn). Odbočuje z páteřní tratě v Sankt Pöltenu a končí slepým nádražím ve slavném poutním místě Mariazellu. Nejzajímavější je jižní polovina tratě od nádraží Schwarzenbach: tam se koleje začínají zakusovat do alpského podhůří a složitý terén překonávají desítkami tunelů a viaduktů i několika nefalšovanými serpentinami. Že víc než o rychlost tady jde o vyhlídky je jasné i z jízdní doby, projetí celé délky tratě trvá dvě a půl hodiny a víc než šedesátkou se tu nesvezete.

4. Arlbergbahn

Arlberská dráha (Arlbergbahn) se nazývá trať mezi Innsbruckem a Bludenzem. Jde o nejobtížnější a současně krajinně nejzajímavější část celého páteřního tahu mezi Vídní a Bregenzem. Koleje tu šplhají až do výšky 1 311 m n. m. a vedle Semmeringské železnice se právě Arlberská dráha stala symbolem odvážných dopravních staveb druhé poloviny 19. století. I dnes si tu projedete dvě historické ikony železničního stavitelství: Arlberský tunel a Trisannský viadukt.

Trisannský viadukt na Arlberské dráze. Wikimedia Commons, autor Siegele Roland

Arlberský tunel, protínající masiv Arlberského průsmyku a současně spojující spolkové země Tyrolsko a Vorarlbersko, byl otevřen v roce 1884 a s délkou 10 650 metrů zůstával víc než sto let nejdelším železničním tunelem v zemi. Teprve nedávno jej předstihly moderní tunely budované pro vysokorychlostní tratě. Trisannský viadukt (Trisannabrücke) nedaleko Landecku je pak přímo uměleckým dílem: nad divokou říčkou Trisannou se klene ve výšce až 87 metrů a scenérii dokresluje silueta hradu Wiesberg nad východním koncem mostu. Při svém otevření (1883) šlo o nejvyšší most v rakousko-uherské monarchii.

Nabídka do pohraničí neohromí

A jak vypadá běžná nabídka rakouských železnic včetně cen? Zatímco na výlet z Česka do německého nebo slovenského pohraničí můžete snadno vyrazit za malý peníz a navštívit přitom mnoho zajímavých míst, v Rakousku nic podobného možné není. Zčásti je to dáno nízkou hustotu tratí v severní, málo osídlené části země.

Společná nabídka českých a rakouských drah se omezuje hlavně na tratě Brno – Vídeň, Znojmo – Vídeň a České Budějovice – Linec, ceny však vůči konkurenční dopravě autem nevycházejí zrovna příznivě, např. zpáteční lístek na velmi pomalou železnici z Českých Budějovic do Lince vyjde na 18 eur na osobu včetně přepravy jízdního kola. Na české skupinové jízdenky lze o víkendech cestovat také do první pohraniční stanice (např. do Summerau nebo Gmündu), ani tato nabídka nepatří k těm zásadním.

Parní vlak ve stanici Hedenreichstein nedaleko české hranice v první dekádě 20. století. Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý

Pro cestu do Vídně, která vychází dobře i časově, uděláte nejlépe, když si pořídíte jízdenku na konkrétní vlak v předprodeji. To můžete udělat v elektronickém shopu Českých drah (www.cd.cz) či Rakouských spolkových železnic ÖBB (www.oebb.at). Jednosměrná jízdenka z Prahy do Vídně stojí v závislosti na kurzu eura přibližně pětistovku, z Brna kolem 230 korun. Podobná nabídka existuje i pro cesty do Lince, Grazu, Klagenfurtu a Villachu. Pokud cestujete s dětmi, při nákupu na rakouském webu pojedou vaše ratolesti na rodinnou jízdenku zdarma, zadejte na e-shopu rakouských drah možnost "Eine Familie".

Jízdní doby a ceny jízdenek do vybraných rakouských měst Destinace z Prahy (čas/cena) (čas/cena) z Brna (čas/cena) Vídeň 4:30 19 € 1:40 9 € Graz 8:00* 29 € 5:10* 9 € ** Linec 5:10 19 € 4:10* 27 € Villach 9–10 h.* 39 € 6:20* 9 €** *přestup ve Vídni, ** nutno připočíst ještě vnitrostátní jízdenku z Vídně

Jinde než v pohraničí se dá jezdit hodně lacino

Mnohem optimističtěji vypadá cestování vlakem po vnitrostátních rakouských tratích, případně pokud se potřebujete přepravit z Rakouska do Německa, Švýcarska, Maďarska či Itálie. Nejvýznamnější tratí v zemi je východozápadní osa nazvaná Westbahn, která vede z Vídně přes Linec, Salcburk a Innsbruck až do Bregenze na švýcarské hranici. Představuje také nejrychlejší spojení: v úseku západně od Vídně dnes vlaky jezdí rychlostí 230 km/h a jde tedy o jedinou skutečně vysokorychlostní železnici v zemi. Již v současnosti trvá jízda z Vídně do Salcburku (312 km) jen 140 minut, do Innsbrucku pak 255 minut a po modernizaci dalších úseků se během pár let ještě výrazně zkrátí.

Na této páteřní trati má rakouský státní dopravce konkurenci, dopravu po kolejích tu totiž kromě ÖBB nabízí také soukromá společnost Westbahn (www.westbahn.at). Výsledkem je nízká cenová hladina při svezení více než komfortním: situace podobná té, kterou známe na relaci mezi Prahou a Ostravou, přece jen však na vyšší úrovni. Jízdenky z Vídně do Salcburku jsou běžně k mání za 19 až 25 eur. Pokud si pořídíte lístky na webu s předstihem a vyhnete se době zvýšené poptávky (např. pátku odpoledne), pak se státní železnicí můžete docestovat za 19 eur z Vídně až do Innsbrucku; celé Rakousko, mezi Vídní a Bregenzem, pak přejedete za 29 eur (6 hodin a 40 minut). A to jsou ceny a časy, kterých autem nikdy nedosáhnete, o pohodlí ani nemluvě.

Chlouba rakouských železnic, souprava RailJet. Foto:www.oebb.atww.oebb.at

Další hlavní tratě spojují Vídeň s Grazem (150 minut, od 9 eur) a Villachem (260 až 310 minut, od 19 eur), Salcburk s Villachem (150 minut, od 9 eur) a Innsbruck s Villachem (270 minut, od 19 eur) Na všech těchto tratích jezdí vesměs nejmodernější soupravy RailJet s velmi pohodlnými sedačkami a dokonalým informačním systémem.

Pokud se chystáte cestovat vlakem v Rakousku delší dobu, může se vám hodit síťová nabídka bez omezení kilometrů. Koupíte ji prostřednictvím sítě InterRail (www.interrail.eu) a na výběr je několik variant; například neomezené jízdy vlakem po Rakousku po čtyři libovolně zvolené dny během jednoho měsíce přijdou na 212 eur, zaplatíte tedy 53 eur na den.

Síťové jízdenky po Rakousku (příklady, ceny za 2. třídu) Počet cestovních dnů během měsíce Dospělý Dítě do 11 let 3 187 € 94 € 4 212 € 106 € 6 276 € 138 € 8 321 € 161 €

Nové tunely na cestě k moři

Rozvojem rychlých železnic se sice Rakousko zatím nemůže měřit se zeměmi jako je Francie, Španělsko nebo Německo, to se vša má v dohledné době změnit. Vedle výše zmíněné postupné magistralizace páteřní trati mezi Vídní a Bregenzem jsou v procesu dvě obří stavby na jihovýchodě země, které zásadně urychlí cestování mezi Vídní a Klagenfurtem a tím i dálkové spojení z Polska přes Moravu a Rakousko až k Jadranu. Tím se stanou časově atraktivní i cesty například z Česka do turistických středisek v Korutanech nebo u Jaderského moře.

V roce 2012 konečně začala stavba nové trati pod průsmykem Semmering, která by podle současných plánů měla v roce 2024 vyústit ve zprovoznění tzv. Semmering-Basistunnelu o délce přes 27 kilometrů. Spojení mezi městečky Gloggnitz a Mürzzuschlag se tím ze současných 45 minut zkrátí na 15 minut. V současnosti musí vlaky klopotně stoupat serpentinami na průsmyk Semmering a nedosahují tu větší rychlosti než 60 km/h. V novém tunelu budou svištět až dvěstětřicítkou. Stavba se několikrát odkládala hlavně kvůli vodohospodářským problémům, tunel totiž bude procházet důležitou oblastí akumulace podzemních vod a existovaly obavy z narušení vodních horizontů.

Nedávno se začalo stavět také na úplně novém, 130 kilometrů dlouhém železničním spojení mezi Grazem a Klagenfurtem, na trati zvané Koralmbahn. Nejvýznamnější částí této nové tratě, jejíž otevření se předpokládá v roce 2022, bude 33 kilometrů dlouhý Koralmtunnel. Cesta vlakem mezi Grazem a Klagenfurtem pak potrvá pouze hodinu, asi třetinu dnešního stavu. A ještě náklady: plánované výdaje ve výši 5,2 miliardy eur (asi 130 miliard Kč) představují za tuto jednu jedinou trať více než desetinu ročního českého státního rozpočtu...