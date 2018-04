Rakousko: sjezdovky jako bitevní pole

Je pravda, že Rakousko ročně navštíví asi osm milionů lyžařů a 800.000 snowboardistů, což rozhodně není málo. Negativním důsledkem těchto čísel je však neustálý růst počtu zraněných.

Bo o prostor

Ve špičkových dnech návštěvnosti, jako jsou prázdninové víkendy, je na sjezdovkách hlavních rekreačních oblastí tak husto, že každý lyžař má k dispozici v průměru jen devět metrů čtverečních plochy. Tento extrémní nedostatek svobody pohybu pak vede na jedné straně k "bojům o revír" mezi lyžaři, na druhé k častým srážkám, a tedy i zraněním.

K hlavním příčinám úrazů patří postupující únava, přecenění vlastních sil, přehnané sebevědomí, málo přestávek mezi náročnými jízdami a konzumace alkoholu.

Letos v lednu bylo v rakouských nemocnicích ošetřováno 710 lyžařských zranění denně. Na únor se s ohledem na pololetní prázdniny, kdy je vedle Vánoc a Nového roku vrchol zimní sezony, počítá s 2200 zraněními za den; počty však ještě nejsou definitivní.

Zdravotní i úrazové pojišťovny bijí na poplach

Podle rozboru regionální zdravotní pojišťovny v Korutanech byly náklady na 642 vyhodnocovaných zranění lyžařů následující: 520.000 eur stálo léčení zranění z lyžařských sjezdovek v nemocnici, 26.000 eur si vyžádal převoz zraněných vrtulníkem a 20.640 eur bylo vyplaceno na nemocenské pro zraněné lyžaře a snowboardisty. Konečná částka je závratná - 566.640 eur.

V průměru byl každý zraněný lyžař 32 dnů v pracovní neschopnosti, přičemž v minulé sezoně to bylo jen 29 dní a předtím ještě méně. To vše dokazuje, že závažnost zranění při zimní rekreaci se zvyšuje a rakouské zdravotní pojišťovny se dostávají do finančních problémů.