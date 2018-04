Kam se sjíždějí slalomáři z celého světa. Na lyžích ve Schladmingu

Na tribunách v cíli vítá závodníky s vlajkami, řehtačkami a světlicemi kolem 50 tisíc diváků. A když slalom skončí, lidová párty pokračuje až do rozbřesku. Čím je pro sjezdaře kitzbühelský Hahnenkamm, stává se pro slalomáře posledních dvacet let Schladming.

Rozkvět hornického městečka

Schladming, jehož historie sahá do 12. století, je příjemné alpské městečko v nadmořské výšce 745 metrů se dvěma kostely, starobylou radnicí a malebným náměstím s mnoha obchůdky a kavárnami. Ve středověku se tu těžilo stříbro, olovo, měď, později ještě kobalt a nikl. V roce 1875 dorazila do údolí železnice, s ní turisté a pro ně vyrostlo na svazích pohoří Schladminger Tauern mnoho horských chat. Dnes Schladming leží přímo v srdci lyžařských terénů.

Ačkoliv se přes údolí zvedá bílá hradba téměř třítisícového masivu Dachstein, na zdejších kopcích se nelyžuje vysoko. Až na novou sedačku vedoucí na Hauser Kaibling (2015 m) jste všude pod 2000 metry. A přece je toto zimní středisko na západě Štýrska věhlasnou a oblíbenou základnou rakouského lyžování. Když se všude čerti žení či je málo sněhu, ve Schladmingu se dá trénovat téměř vždycky.

„Sjezdovky, které vedou hlavně lesními průseky, tu umíme připravit za každého počasí. A nejen pro závodníky. I proto jezdí do Schladmingu mnoho Čechů,“ říká Margot Bachbaerová ze štýrské turistické centrály.

Bývalé hornické městečko, které má stále ve znaku kopáče s kladivy, postavilo svůj první lyžařský vlek v roce 1953. Třicet let poté, v roce 1983, Schladming uspořádal mistrovství světa v alpském lyžování. A za dalších třicet let, v roce 2013, do oblasti přiteklo na 400 milionů eur, aby se v údolí říčky Enns konal světový šampionát znovu.

Přibyly nové hotely a lanovky. Široké sjezdovky jsou vybavené nejmodernějším zasněžovacím zařízením, které pokrývá většinu z 123 kilometrů tratí v oblasti, neboť Schladming je součástí propojené lyžařské houpačky procházející přes čtyři vrcholy – Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Zároveň středisko patří k obrovskému lyžařskému cirkusu Ski-Amadé, kde máte na jednu permanentku 760 kilometrů sjezdovek. Platí v 25 salcburských a štýrských střediscích na 130 lanovek a 140 vleků.

Přes čtyři vrcholy

Východní branou do lyžařského areálu Schladming je městečko Haus im Ennstal, nad kterým se zvedá nejvyšší hora střediska Hauser Kaibling do 2015 metrů. Když vyjedete osmimístnou bílou gondolou s barevnými pruhy na řídce zalesněné pláně, rozevře se před vámi výhled severozápadním směrem na masiv Dachsteinu.

Ceny skipasu Jednodenní skipas stojí v hlavní sezoně 48,50 eur, šestidenní 241 eur dospělého, 181 eur juniory a 120 eur děti do 15 let.

Hoře Hauser Kaibling vévodí sedmdesátimetrová radiová věž ze železobetonu, která obklopují barevná sluneční lehátka pro lyžaře. V horní, strmější části úbočí se táhnou červené sjezdovky, z Gipfelbahn vede černá nebo se můžete vydat do volného terénu. Střední část kopce je mírnější. Do údolí pak padá závodní slalomák, který pravidelně hostí světový pohár žen.

Dvěma sedačkami je Hauser Kaibling propojený s vrcholem Planaii (1894 m). Po severním úbočí hory vede ústřední trať FIS s dalšími širokými sportovními tratěmi, na nichž se můžete vydat po stopách lyžařských šampionů a třeba si nechat změřit rychlost na vyhrazeném letmém úseku. Najdete tu také unikátní „hudební sjezdovku“ s jukeboxem, kde si můžete ke své jízdě vybrat vlastní písničku z několika tisícovek slavných hitů.

Sjezdovky padají ze severních svahů všech čtyř vrcholů lyžařské houpačky. Knapp Hutte pod Hauser Kaibling Sjezdovky pod Hauser Kaibling

Ať už se spustíte dolů z Planai po černé nebo červené sjezdovce do Schladmingu, vždycky skončíte lyžování u největšího aprés ski baru v Evropě. Jmenuje se Tenne. A ačkoliv vypadá jako klasická alpská dřevěná bouda, byť velká, jde o třípatrovou diskotéku, která pojme až dva tisíce lidí.

Hochwurzen (1850 m) nad městečkem Rohrmoos je sice nejmenší ze středisek „čtyřvrcholové“ houpačky, ale pyšní se nejdelší, téměř osmikilometrovou sjezdovkou. Na kopci, kde jsou jen modré a červené tratě, nedávno vyměnili starou lanovku za vyhlídkové kabiny Gipfelbahn pro deset lidí. Údolní stanice má krásnou architekturu, na vrcholu je dojezd ukrytý pod zemí. Právě z Hochwurzenu vede také sedmikilometrová sáňkařská dráha s denním i nočním provozem.

Ve vesničce Pichl má už od konce 19. století továrnu na výrobky z vlny ovcí, koz, lam a angorských králíčků místní slavná firma Steiner 1888. Právě kolem ní pokračuje lyžařská houpačka na čtvrtý vrchol – Reiteralm (1860 m). Díky spolehlivému a vysoce výkonnému zasněžování si v posledních letech získala místní šestikilometrová trať dobrou pověst jako tréninkový svah lyžařské světové elity. Tady na nejzápadnějším svahu lyžařské sítě „4-Berge-Skischaukel“ trénoval na letošní sezonu už od konce listopadu Marcel Hirscher nebo Ted Ligety.

Nejvzdálenější obcí je Gleming, odkud jezdí skibus ještě 3 km do Forstau, nad nímž se rozprostírá menší rodinné středisko Fageralm (1885 m) s dětskými sjezdovkami (vikingská a indiánská stezka). Daleko není ani ledovec Dachstein a dvě komornější střediska Galsterbergalm či Stoderzinken, která jsou také zahrnuta pod stejné skipasy.

Úchvatné novostavby

Díky mistrovství světa vyrostla před třemi lety v samém centru Schladmingu zajímavá futuristická stavba Planet Planai. Čtyřiasedmdesát pilířů podepírá střešní konstrukci ve tvaru smyčky, pod níž je nejen údolní stanice lanovky, ale i mnoho sportovních obchodů, půjčovna lyží a snowboardů. K zázemí pro lyžaře přiléhá rozlehlé podzemní parkoviště pro 400 aut přímo pod tribunami olympijského stadionu. Během závodů Světového poháru se dá část parkovací plochy uzavřít, takže prostor slouží jako útočiště pro sportovní týmy.

Může se hodit Jak se tam dostat Do Schladmingu trvá cesta 400 km z Prahy přes České Budějovice a Linec asi pět a půl hodiny. Z Brna přes Vídeň je o hodinu kratší. Užitečné weby www.schladming-dachstein.at

www.skiamade.com Zajímavosti a novinky Milovníkům nových technologií udělá radost, že v celé oblasti Ski amadé je zdarma dostupná wi-fi síť se 400 přístupovými místy . Na lanovkách jsou bezplatné nabíjecí stanice pro mobilní telefony.

. Na lanovkách jsou bezplatné nabíjecí stanice pro mobilní telefony. Dobrým nápadem je „Ski amadé Guide“ s geomapou , v níž lze sledovat ujeté kilometry i zdolaná převýšení a pak lyžařské deníky synchronizovat s mobilem i počítačem. Novinkou jsou též lyžařské digitální brýle , na jejichž displeji se vám během jízdy objevují nejrůznější informace – např. o počasí, otevřených sjezdovkách a nejbližších hospůdkách.

, v níž lze sledovat ujeté kilometry i zdolaná převýšení a pak lyžařské deníky synchronizovat s mobilem i počítačem. Novinkou jsou též , na jejichž displeji se vám během jízdy objevují nejrůznější informace – např. o počasí, otevřených sjezdovkách a nejbližších hospůdkách. Začátečníkům pomůže překonat rozpačité začátky zábavný projekt „ Learn2Ski “, v němž lyžařské školy slibují vrácení peněz všem, kdo nesjedou po absolvování třídenní výuky modrou sjezdovku.

“, v němž všem, kdo nesjedou po absolvování třídenní výuky modrou sjezdovku. O Velikonocích mají děti do 15 let skipas zdarma. Třetí dítě neplatí po celou sezonu.



Další nová dominanta střediska, Voestalpine skygate, se vypíná do výšky 35 metrů přímo nad dojezdovou arénou. Jde o ocelový obří luk osazený podél celé své konstrukce 45 000 různobarevnými diodami LED, které umožňují spustit oslňující světelnou show. Na 130 tunách oceli sedí prosklená kabina pro V.I.P. hosty s výhledem na bílou stěnu svahu s posledními brankami. A samozřejmě také do vroucího diváckého „kotle“ v cíli.

S jeho atmosférou se může seznámit každý, kdo navštíví galerii Planai Welten přímo pod diváckými tribunami. V moderních prostorách uvidíte historické fotografie lyžařů, staré boty, mačky i lyže, dokonce i první prototyp snowboardu. Na monitorech si můžete pustit legendární záběry ďábelské jízdy fenomenálního rakouského sjezdaře Franze Klammera, který Schladming proslavil v roce 1973, když tu na prudkých svazích Planai vyhrál nezapomenutelnou riskantní jízdou svůj třetí sjezd za sebou. Dnes patří černá sjezdovka padající přímo do centra města k hlavním zimním atrakcím Schladmingu.

Noční závod The Nightrace si můžete v galerii Planai Welten virtuálně projet. A také okusit, jak bouří publikum, když ti nejlepší – jako rakouský idol Marcel Hirscher nebo letošní norský vítěz Henrik Kristoffersen – dojedou do cíle. Z amplionů se totiž ozývají ovace patřící hvězdám, které na svahu kralují.

Jeleni a koně

Schladming je opakovaně vyhlašován jako jedno z nejlepších gastronomických středisek v Rakousku. Mají tu téměř stovku restaurací. Třeba na horní stanici lanovky Planai je Schafalm Hütte se sluneční terasou, kde si můžete dát jelení ragú, cibulovou polévku, carpaccio z oslího masa či kaiserschmarrn, sladký trhanec se švestkami. Proslulým podnikem je také bar Platzhirsch-Alm, kam chodí rád Arnold Schgwarzenegr. Má tu jako štamgast dokonce svou vlastní „Arnold Stube“ vyzdobenou svými portréty. V hlavním lokálu vám visí nad hlavami jeleni, které mají právo připevnit se svým jménem ke stropu hosté po zakoupení luxusní lahve sektu. Svého „hirsche“ tam zavěsil i Marcel Hirscher.

Ovšem stejně jako jeleni jsou ve Schladmingu populární i koně. Zvlášť když nepřeje počasí, můžete si dovolenou zpestřit jízdou se spřežením haflingerů. Vyrazíte z Rohrmoosu podél horské bystřiny údolím Untertal a zastavíte až u svátečně vyzdobené chalupy Landalm, kde se u otevřeného krbového ohně ohřejete při hostině v tradičním stylu.