Rakousko očekává o víkendu dopravní superzácpy

Nejvíce postižena bude podle ÖAMTC zřejmě dálnice A12 vedoucíúdolím Innu v Tyrolsku. Také na dálniční silnici S16 přes Arlbergje třeba počítat s hustými kolonami. Ani tradičně silně zatíženádálnice A13 přes Brennerský průsmyk se nevyhne svému dílu navíc adlouhé zácpy lze proto očekávat zejména před mýtnicí Schönberg.

Blíže k českým hranicím jsou očekávány dopravní problémy v okolí Salcburku na Tauernské dálnici A10, přetížena bude i silnice B311 vedoucí do lyžařských areálů kolem Zell am See, ale i silnice do Kitzbühelu a do oblasti Dachstein.



V neděli pak budou přetíženy všechny silnice a dálnice směřující na Vídeň; mimořádné zácpy lze očekávat především na Jižní dálnici A2, a to prakticky po celý den. Dálnice A1 od Vídně na západ sice není přímo v trase "rekreačního šílenství", ale citelný zácpám na ní dojde zcela určitě už proto, že je plná omezení a zúžení vozovky kvůli stavebním úpravám. Autoklub ÖAMTC proto doporučuje všem řidičům obrnit se trpělivostí nebo v případě možnosti naplánovat svou cestu jindy než na víkend.