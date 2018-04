Kleinwalsertal: dobrá rodinná lyžovačka, která zůstává Čechům utajena

Z Prahy do Kleinwalsertalu je to 550 kilometrů, autem se tam dostanete za šest hodin. Před Mnichovem na křižovatce 68 odbočte na A92 směr München-West, pak se držte směru na Lindau a Memmingen. Následuje 54 kilometrů po dálnici A96, ze které sjedete výjezdem 22 směrem na Kempten. Tam najeďte na A7 a pokračujte až do Oberstdorfu, odkud je to po silnici B19 do Kleinwalsertalu slabých 15 minut.

Pro neřidiče se jako nejsnadnější rýsuje cesta autobusem do Mnichova, kde přeskočí na vlak do Oberstdorfu. Z tamějšího nádraží už vás střediskový autobus (Walserbus) zaveze přímo do Kleinwalsertalu. Cesta trvá přibližně osm hodin a vyjde přibližně na 1 100 až 1 400 korun - německé železnice nabízejí výhodné skupinové slevy, čím více vás pojede, tím budete mít lístek z Mnichova do Oberstdorfu levnější.