Rakousko láká na krásnou přírodu, znamenitou kuchyni a levné ubytování

Rakousko má kouzlo nejen pro milovníky zimních sportů. I v létě sem určitě vyrazte. Krásná příroda, množství zábavy pro všechny od rodin s dětmi po seniory, levné ubytování (od 10 eur za noc) a krátká dojezdová vzdálenost. To jsou přednosti, které stojí za to vzít při plánování dovolené v potaz.

Však sem také v létě směřuje rok od roku více turistů. Ředitelka pražské kanceláře Österreich Werbung Ingrid Siederová upozorňuje i na dobrou kvalitu služeb, výborný poměr cena/výkon a znamenitou kuchyň.

V Rakousku si budou libovat milovníci turistiky, cyklisté i jachtaři (na korutanských jezerech). Na kolo můžete vyrazit například do údolí Trainsental se stovkami kilometrů cyklostezek. A pokud chcete vyzkoušet železniční drezínu, vydejte se do Burgenlandu.

Do Burgenlandu za sluncem, poznáním i zábavou

Burgenland je určen těm, kteří si chtějí na kole především příjemně užívat, protože je to nejslunečnější část Rakouska, ze dvou třetin dokonce jedinečná přírodní rezervace.

Cyklistické stezky zde mají idylická jména jako například Stezka červeného vína, Stezka lesních pramenů nebo Stezka přírodními parky. Jedna z nejoblíbenějších vede kolem Neziderského jezera a měli byste si na ni rezervovat dva dny.

Drezína je velmi populární rakouská atrakce. Ročně láká tisíce turistů.

Zcela zvláštním zážitkem je jízda na drezíně, kterou budete stejně jako kolo pohánět silou svých svalů. Drezíny, jimiž se železničáři přesouvali z místa na místo při údržbě trati, sice ze železnic zmizely, ale ne tak úplně. Ve středním Burgenlandu mezi zastávkami Horitschon a Oberpullendorf se na nich můžete svézt na zrušené trati dlouhé plných 22,7 kilometru.

Jízda trvá bez přestávky dvě a půl hodiny, se zastávkami na některém ze tří malých nádražíček přebudovaných na kavárny a restaurace tak o dvě hodiny déle. O jízdu je velký zájem i přesto, že cena není zrovna nízká: 54 eur ve všední den a 62 o víkendech za čtyřmístnou drezínu, 168 až 192 eur za dvanáctimístnou. Je to k neuvěření, ale za sezonu se takto sveze až 37 tisíc zájemců. Byl jsem jedním z nich a mohu potvrdit, stojí to za to.

Na kole údolím Traisental

Od svého otevření v červnu 2007 se cyklostezka údolím Traisental stala jednou z nejoblíbenějších cyklistických tras v dolnorakouské oblasti Mostviertel. Cyklostezka spojující Traismauer v regionu Traisental-Donauland s poutním místem Mariazell je dlouhá 111 kilometrů.

Díky přeměně okolí z mírného na divoké, z mírných pahorků a vinic až na vrcholy alpského podhůří, patří tato cyklostezka, jak jsem se mohl osobně přesvědčit, mezi nejpůvabnější v Rakousku.

Mariazell je největším poutním místem Rakouska a jednou z nejvýznamnějších mariánských svatyní střední Evropy.

Cestou uvidíte Herzogenburgu, známý svým barokním klášterním komplexem, hlavní město Dolního Rakouska St. Pölten, kde se prakticky ve středu města přímo u cyklostezky nabízí koupání v jezerech Seen-Erlebnis i klášter Lilienfeld patřící k nejvýznamnějším a nejhezčím památníkům středověkého stavebního umění v Rakousku.

Pokračujete-li dál, uvidíte v Kernhofu vyhlášené Velbloudí divadlo, prý jediné v Evropě. Osobně vám zde ještě doporučuji vynikající kuchyň hostince Gnedt. Z Kernhofu vede několik výborně značených tras speciálně vybraných pro nordic walking.

Korutany jsou prázdninovým rájem

Jezera s nejčistší vodou, průzračné řeky, dva alpské parky, třítisícové vrcholy, mezi nimiž kraluje nejvyšší hora Rakouska Grossglockner. Přes tisíc kilometrů značených turistických cest, 150 kilometrů silničních cyklostezek a 800 kilometrů stezek pro horská kola.

Nepřeberné množství hradů, zámků, městeček, lanovek a horských železnic, to jsou Korutany, jež bývají označovány za prázdninový ráj. A nejen prázdninový – díky své vzdálenosti z Prahy jsou přímo předurčeny pro strávení báječného prodlouženého víkendu.

Pohled na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner

Wörthersee je místo, na něž budete dlouho vzpomínat

Za skutečný klenot Korutan bychom mohli bez nadsázky označit Wörthersee a jeho okolí. Wörthersee, v překladu široké jezero, je jedním z 1 270 korutanských jezer (z toho 200 jezer, kde se dá koupat, má vodu, jejíž kvalita je označována za pitnou), jehož celková plocha dosahuje téměř dvaceti kilometrů čtverečních. Díky příznivým klimatickým podmínkám dosahuje teplota zdejší křišťálově čisté vody v letních měsících až 26 stupňů Celsia.

Centrem této oblasti je milionářské městečko Velden s nejmodernějším rakouským kasinem. Na jižním břehu jezera ční na skalním výběžku bílý kostelík Marie Wörth, jedno z nejromantičtějších míst celých Korutan. Dech zastavující pohled nabízí 54 metrů vysoká vyhlídková věž Pyramidenkogel stojící na vrcholku 400 metrů nad hladinou jezera.

Oblíbeným turistickým cílem je i zámek Rosegg s přilehlou zoologickou zahradou, kterou ocení zejména děti, a největším rakouským zahradním labyrintem. V zámku je instalována výstava voskových figurín.

Centrem oblasti Wörthersee je milionářské městečko Velden s nejmodernějším rakouským kasinem.

Co byste měli vědět

Kde se ubytovat

Rakousko disponuje množstvím ubytování v privátech, horských chatách, penzionech a hotelích. Jednoduché ubytování pořídíte již za 10 eur (obvykle od 17 eur).

Ceny jídel málokdy překročí 10 eur, jeho kvalita je však všude velmi dobrá . Poněkud dražší jsou nápoje, zejména víno.

Při ubytování alespoň na dvě noci obdržíte ve většině ubytovacích zařízení regionální Inclusiv-kartu , která kromě dalších výhod umožňuje neomezené využívání veřejných dopravních prostředků a turistické infrastruktury (volné vstupy i do akvaparků, lanovky atd.).

Při nákupu potravin v supermarketu se ceny v jednotlivých prodejnách značně liší. Levnější je Lidl, Hofer, Plus, Ziel-Punkt a Penny Market, dražší Billa a Interspar, velmi drahý Merkur.

Půl kila chleba 2 eura

Minerální voda 1,5 litru 0,6 eur

Pivo 0,5 eura

Pivo v restauraci 3 až 4 eura

Káva v restauraci 2 eura

Dálniční známka na 10 dní 7,7 eura