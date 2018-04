Rakouskému Maria Alm už vévodí carvingové lyže

"Hluboce vykrojené lyže se u nás objevily tak před třemi lety a teď už na nich jezdí minimálně osmdesát procent lidí," tvrdí šéf zdejší lyžařské školy Christian Mitteregger. "Carvingy jsou kratší, a tak i průměrným lyžařům se na nich lépe zatáčí. A pokud se je naučíte ovládat a využíváte jejich vykrojených boků k tomu, že oblouky skutečně vyjíždíte, zažijete při velkých náklonech úžasné pocity."Výrobci lyží mají několik posledních let doslova hrůzu z toho, že až mladí snowboardisté dorostou, na klasická prkénka už nestoupnou. Carvingové lyže jsou tedy kompromisem mezi klasikou a snowboardem.V alpském Maria Alm najdou na sto padesáti kilometrech sjezdovek pochopitelně radost nejen "carveři", ale i začátečníci nebo děti. Řada sjezdovek je zde totiž příjemně mírných, a tak rodiny s dětmi tu nacházejí doslova ráj.Pokud je nebaví lyžování, mohou si půjčit "snowbike", což je jakýsi skibob. "Mezi dětmi jsou poslední dobou populární malé sněžné skútry na baterie," říká Andrea Muska z turistické společnosti Salzburger Land. "A největším hitem jsou pak velké umělohmotné a průhledné koule, do níž se dospělí nechají připoutat za ruce i nohy a pustit po sněhu dolů. Kupodivu jsem ještě neviděla, že by z toho někomu bylo špatně, většinou si to všichni naopak pochvalují."Pokud se někdo diví odvážlivcům v plastikové kouli, nad lyžaři, kteří si k zápěstí a ke kotníkům připevňují jakýsi brzdící padáky, jen nevěřícně kroutí hlavou. Této novince se říká snowsaling a na alpských sjezdovkách se objevuje čím dál víc.Maria Alm má dva tisíce stálých obyvatel a šest tisíc lůžek pro turisty. Je nabíledni, že na hostech jsou místní dost závislí, a tak se jim snaží zimní radovánky co nejvíce zpříjemnit. Mimo jiné výhodnou cenou. Například od Nového roku do konce ledna a od šestého března do konce sezóny tu mají takzvané bílé týdny, v nichž lze sedm noclehů se šestidenní permanentku na jedenačtyřicet vleků pořídit v penziónu se snídaní za 3455 šilinků a v hostinci s polopenzí za 4890 šilinků.Ještě výhodnější je pak nabídka takzvaného salcburského skiburgera, která platí v Maria Alm od poloviny března do konce sezóny. Šest dnů v penziónu se snídaní přijde na 1650 šilinků, permanentka na 1510 šilinků a děti do 12 let neplatí v doprovodu rodičů za vleky nic.Salcburský SkiJoker zase nabízí za 3100 šilinků desetidenní permanentku na sedmadvacet lyžařských středisek, přičemž pokud si někdo kupuje jednodenní lístky na vleky, zaplatí pochopitelně až o deset procent víc.Předplatné SkiJokera lze zakódovat do KeyCard, čili kartičky, kterou u vleku netřeba z kapsy bundy vyndávat. Čtecí zařízení turniketu samo kartičku registruje a lyžaře k vleku pustí. Podobně je to i se speciálními hodinkami Swatch, které lze koupit za 600 šilinků a předplatné do nich nechat nabít. U turniketu pak stačí hodinkami mávnout před čtecím zařízením a cesta je volná. Lyžařské hodinky Swatch jsou už ale k mání i například v Krkonoších.