Rakouské vánoční trhy jsou gejzírem nápadů

Jeden z trhů je například před císařským zámkem Schönbrunn, další na Spittelberggasse a Schrankgasse a ten starovídeňský má adresu Freyung. Nejznámější mezi nimi je bezkonkurenčně tržiště vybudované přímo na Rathausplatzu čili Radničním náměstí. Zdejší Christkindlmarkt nabízí na sto čtyřicet prodejních stánků, které lákají k nákupu nepřeberného množství cukrovinek, hraček a figurek do betlémů. U dalších je zase možné se posílit klobásami, pečenými kaštany a bramborovými plackami, svařeným vínem nebo punčem - do památečního hrnečku za pětadvacet šilinků vám načepují horký nápoj za pětatřicet a dětskou nealkoholickou verzi za třicet šilinků. Pro sortiment vánočního trhu ovšem platí některá omezení. "Je nemyslitelné prodávat tady hračky v podobě zbraní," upozorňuje tiskový mluvčí této akce Alfred Stalzer na jednu z místních zvyklostí. Duchové generálů, kteří až do 19. století na zdejším prostranství proháněli vojáky při výcviku, z toho asi zrovna velkou radost nemají. Podobná omezení ovšem platí i pro spotřební artikl, jako je třeba elektronika nebo oblečení. Především však zdejší trhy neslouží nakupovací mánii. Není zvykem se tady řítit s děsem v očích, s narvanou nákupní kabelou v ruce jedné a s plačícím dítětem v druhé ruce. Jako by si Rakušané uměli lépe vychutnat předvánoční dny a mysleli přitom hodně na své ratolesti. Je to vidět i na pohádkově laděné výzdobě přilehlého parku. Mohutné koruny stromů jsou ověnčeny stovkami roztodivných lampionů v podobě hraček, sněhuláků, bonbonů a srdcí. Projíždí tudy vánoční vláček a ke svezení lákají také hřbety poníků a kolotoč. Vánoční pošta má připravena speciální razítka a opodál je straussovský pavilonek, kde mechanická kapela doprovází loutky tančící valčík. V přízemí radnice pak jsou otevřeny vánoční dílny, kde za mírný poplatek na materiál vyrábějí děti pod vedením odborníků dárky z papíru, vosku nebo z cihlářské hlíny, malují na sklo a pečou cukroví. Trh má dokonce i vlastní internetové stránky (www.christkindlmarkt.at), na nichž najdete informace včetně mapky s rozmístěním stánkům. Můžete sem poslat své názory. Nápady, jak vánočnímu období ještě přidat na neobyčejnosti, mají i na řadě dalších míst v Rakousku. Například ve Steinbachu an der Steyer zdobí čtyřiadvacet oken osmi domů vánočními motivy. Každý den jedno odkryjí a na Štědrý večer se pak rozzáří celé náměstí tímto originálním adventním kalendářem. Podobně krášlí svoje náměstí i ve štýrském městečku Öblarn, ale skutečně unikátní atrakci mají ve Steyeru, kde vybudovali vánoční muzeum: Christkindl Welt (Ježíškův svět). Návštěvníci projíždějí gotickým domem na speciálních vozících a po c estě potkávají výjevy z vánočních oslav v Evropě i exotické cizině. Zlatý hřeb expozice je umístěn v podkroví, kde baculatí andělíčkové pečou cukroví a pilně balí dárky.



Může se hodit



OTVÍRACÍ DOBA: Vánoční trh před vídeňskou radnicí: Denně do 23. prosince od 9 do 21 hodin, 24. prosince do 17 hodin. Vánoční trh v Schönbrunnu: Otevřeno do 26. prosince. Pondělí až pátek 12 - 20.30 hodin, sobota, neděle a svátky 10 - 20.30 hodin, 24. prosince 10 - 16 hodin, 25 a 26. prosince 10 - 18 hodin.



JAK SE TAM DOSTAT: Vánoční trh před vídeňskou radnicí: metro U-Bahn - trasa U2, stanice Fridrich Schmidt platz Vánoční trh v Schönbrunnu: trasa U4 - stanice Heitzing nebo Schönbrunn, rychlodráha S-Bahn - linka 58 nebo 10, autobus 10A



INFORMACE: Österreich Werbung Praha: 02/22211282, e-mail: oewprag@dovolena-v-rakousku.cz, internet: austria-tourism.at



zdenek.a.tichy@mfdnes.cz