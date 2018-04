Rakouské Stonehenge i největší pták Evropy. Výlet kousek od hranic

Může se hodit Jak se tam dostat Wartberg leží asi 30 km jihozápadně od Znojma. Nejlépe se sem dopravíte autem nebo na kole , protože až do k Wartbergu směřuje vzájemně propojená síť cyklotras z různých příhraničních východisek Znojemska. Motoristé obvykle parkují přímo u kostela vedle pozorovatelny.

, protože až do k Wartbergu směřuje vzájemně propojená síť cyklotras z různých příhraničních východisek Znojemska. Motoristé obvykle parkují přímo u kostela vedle pozorovatelny. Přístupovou stezku ke skalám vyznačuje směrovka od silnice B2 instalovaná těsně za západním okrajem vesnice Stoitzendorfu. Tady se dá taky zaparkovat, ale moc místa tady není. Cestování veřejnou dopravou je složitější, ale možné. A to také ze Znojma, přímým vlakem do rakouské stanice Platt. Odtud pak pokračujte pěšky či na kole po trase vinařské stezky za obec Roseldorf, kde poté uhnete k Wartbergu. Vzdálenost pochodu činí zhruba 9 km. Následné obohacení o návštěvu skalních útvarů vám dohromady přidá přibližně 8 km, celkově tedy během výletu urazíte vzdálenost okolo 26 km. Užitečné weby www.straning-grafenberg.at

http://fehhaubekogelsteine.wordpress.com/