Rakouské lyžařské trumfy, které Čechům trochu unikají. Korutany

V Korutanech je přes tisíc kilometrů sjezdovek. Jeden skipas pro 34 lyžařských oblastí Korutan a východního Tyrolska stojí na šest dní 189 eur pro dospělou osobu, 96 eur pro děti do 14 let.

Z Prahy se do Korutan dostanete za osm až devět hodin. Přes Linec a Salcburk je to asi 630 km. Kromě dálniční známky je potřeba počítat s poplatky za průjezd horskými tunely.

Užitečné weby

www.nassfeld.at

www.rakousko.com

www.korutany.com