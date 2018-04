Rakouská policie kontroluje, zda mají turisté hotovost

Dražší (přibližně dvakrát až třikrát) je v Rakousku také zdravotní ošetření. Od začátku července ale vstoupí v platnost česko-rakouská dohoda, podle níž si oba státy vzájemně uznávají platby zdravotních pojišťoven a budou hradit případnou neodkladnou lékařskou péči.



Na rakousko-českých a rakousko-slovenských hranicích se stává, že policie je jaksi "shovívavější" k obyvatelům Evropské unie, než k turistům z postkomunistických zemí. Většinou se ale vstup do alpské republiky obejde bez komplikací a problémy mohou mít pouze lidé, kteří připomínají "černé" pracovní síly, a turisté, kteří přicházejí s malým množstvím peněz. Proto je vhodné mít s sebou nejméně 300 až 500 šilinků v hotovosti na osobu a den. Tato částka ale není stanovena zákonem a na jednotlivých přechodech se požadavky policistů liší.



Není povoleno přes hranice převážet větší množství potravin a úřady povolí jen množství, které je pro vlastní potřebu. Může se proto stát, že pokud vezete například více než jeden kilogram masa, přebytečné množství zůstane v odpadkovém koši na hranicích. Rakouští dopravní policisté jsou nesmlouvaví a v žádném případě se nevyplatí nabízet jim peníze "do kapsy". Zejména majitelé starších vozů by si měli dát pozor na technický stav svého automobilu, protože sjeté pneumatiky, nefungující světla i kapající olej mohou pokuty vyhnat do vysokých částek. V alpské republice se hojně trestá také nepoužívání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech, chybějící dětská sedačka a telefonování za volantem bez "hand free" sady.



Rakušané jezdí vesměs ohleduplně, pouštějí chodce na přechodech a "hodní" jsou i k automobilům vyjíždějícím z vedlejší silnice. Často se zde ale mírně překračuje povolená rychlost, a proto si je nutné dávat pozor.



Ve městech (zejména ve Vídni) i po vesnicích se pohybuje množství cyklistů, kteří mají často vyhrazené zvláštní jízdní pruhy, a to většinou na chodnících. Často se stává, že cyklisté jezdí rychle a nevšímavému chodci mohou způsobit úraz. V centru téměř všech měst a větších obcí platí krátkodobé parkovací zóny (tzv. Kurzparkzone) s různou maximální dobou stání. Je proto potřeba v automatech nebo trafikách zakoupit parkovací lístek, který stojí většinou kolem pěti až deseti

šilinků na hodinu. Policisté parkovací lístky a dobu stání často kontrolují, pokuty jsou dosti vysoké a nezřídka se odtahuje. Pozor ovšem na veřejné podzemní garáže, protože hodina parkování v nich může stát i 40 až 50 šilinků (100-125 Kč).

V Rakousku se vyplatí používat dálnice, kterých je mnoho a vedou ke všem velkým městům. Jsou ale většinou rozkopané a je proto nutné počítat s tím, že maximální rychlosti 130 km/h si dlouho neužijete. Na čerpacích stanicích i na hraničních

přechodech se dají koupit i krátkodobé dálniční nálepky. Muži zákona v současnosti vedou intenzivní kampaň za dodržování nejvyšší povolené rychlosti a v obcích se začali dokonce objevovat novinky - plastikoví policisté v životní velikosti, kteří jsou z dálky k nerozeznání od těch skutečných.



Většina řidičů totiž instinktivně zpomalí hned jak je spatří. Policisté mohou měřit rychlost téměř všude, vyhledávají ale zejména větší proluky mezi domy v obcích a místa, kde je omezená rychlost. Nejčastěji je ale policejní auta se stacionárními

radary vidět na dálnicích v místech, kde se kvůli častým opravám zužují pruhy a platí zde většinou maximální rychlost 80 km/h. Překročení rychlosti do deseti kilometrů v hodině ale většinou tolerují.



Nejnižší pokutou je 300 šilinků (750 Kč), ale za bezohlednou jízdu, nedání přednosti a za zavinění dopravní nehody se může vyšplhat do značné výše. Je třeba myslet i na to, že když už přece nějaký ten dopravní přestupek spácháte, platí se v

hotovosti a policista vám v případě, že nemáte u sebe dostatečné množství peněz, může zabavit například autorádio.



Z vlastní zkušenosti: Mnohem přísnější bývají policistky, než policisté (dopravní i hraniční) a menší pokutu většinou dostanete, když jste ochotni přestupek ihned přiznat a bez odmlouvání zaplatit. A pokud nejde o nic závažnějšího, mužům

zákona někdy stačí i přiznání vlastní chyby a příslib, že si příště dáte pozor.



V případě potřeby se občané mohou obrátit na české velvyslanectví ve Vídni, které má telefonní číslo 0043-1-894 37 41.