Rájem na Zemi jsou Vsetínské vrchy, rozhodli čtenáři v anketě

Autory prvních tří vítězných snímků zkontaktuje redakce v nejbližších dnech e-mailem, čeká na ně atraktivní zájezd do rakouských Alp.

3 vítězové, 40 finalistů, 850 soutěžících

Vítězné snímky vybírali čtenáři iDNES.cz z celkového počtu 40 fotografií, které postoupily do finále z pěti kol soutěže. Hlasování probíhalo od soboty 22. srpna do pondělí 31. srpna do 15 hodin.

Nejvíce hlasů dali čtenáři v anketě fotografiím z Česka. Morava obsadila dvě ze tří vítězných příček, na 5. místě se umístily Jeseníky s Bílou Opavou. Na hezkém 6. místě skončila Šumava s Křemelnou, na 8. místě se 76 hlasy Praha.

Na 4. místo se probojovaly Tatry s Malou Studenou dolinou, na 7. místo exotický ostrov San Blas.

Celkem poslali čtenáři do redakce přes 850 fotografií a je nutné říci, že v této soutěži není nikdo jednoznačný vítěz a jednoznačný poražený. Každý totiž vidí ráj na Zemi jinak, pro někoho je to bájný ostrov na druhém konci zeměkoule, pro jiného opuštěný kout na Šumavě, pro jednoho adrenalinový výstup vysoko v horách, pro druhého rozzářená tvář dítěte.

Ceny pro vítěze

1. cena: 6 nocí pro 2 osoby v minimálně tříhvězdičkovém hotelu v prázdninové oblasti hor a termálních lázní Gasteinertal v rakouské spolkové zemi Salcbursko. Součástí pobytu je polopenze a výhodná karta GasteinCard, umožňující zdarma nebo s výraznou slevou užívat prázdninovou nabídku regionu.

2. cena: 6 nocí pro 2 osoby s polopenzí v minimálně tříhvězdičkovém hotelu v Dolním Rakousku - oblast Waldviertel. Bonusová karta Niederösterreich Card, umožňující volný vstup do více než 250 pamětihodností a výletních cílů.

3. cena: 7 nocí pro 2 osoby v některé z rakouských turistických vesniček ve východním Tyrolsku.

5 kol soutěže Můj ráj na Zemi

