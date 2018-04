Ráj zlodějů kol je pod Pálavou

"Stanaři jsou snad nejopatrnější. Věci ze stanů poctivě odnášejí. Ale z chatek se krade často. A ze všeho nejhorší jsou auta. Dnes není problém se do jakéhokoliv vozidla dostat, a lidé se přesto pořád chovají, jako by to byl trezor," podotýká mluvčí břeclavského policejního ředitelství Alice Čechová.

Šance takové krádeže objasnit je podle ní velmi malá. "Povede se odhalit sériové krádeže, u nichž se způsob vykradení podobá nebo se zloději zaměřují na určité věci," vysvětluje. Ostatně i kriminalisté mají vytipované "známé firmy". Vědí, koho právě pustili z kriminálu a kdo si vykrádačkami aut rád přijde k penězům.

U kol je však šance, že se na nich ještě majitelé svezou, minimální. "Kola se dají lehce přestříkat. Stačí vyměnit řídítka a kolo je k nepoznání," řekla Čechová.

Obětí se stávají hlavně turisté. Letos více než kdy jindy. Možná i proto, že předchozí turistické sezony byly kvůli počasí nevalné. Právě na turisty se proto zaměřili břeclavští policisté. Do kempů na Břeclavsku vyrazili se sérií dárků a hlavně s upozorněním, na co si mají turisté na cestách dávat pozor.

"Snažíme se upozornit třeba na to, jak kola zabezpečit. Když je jich například víc pohromadě a jsou pozamykaná více zámky, tím déle zloději krádež trvá a tím větší je riziko, že ho někdo načapá," vysvětlovala včera Alice Čechová návštěvníkům kempu Apollo v Břeclavi.

Své o tom ví i Miroslav Režnák ze Senice.

"V noci jsme měli kola pod autem. A slyšeli jsme, jak někdo piluje zámek. Naštěstí zloděje lidé chytili ještě v kempu," popisuje nepříjemnou zkušenost z dovolené. "Poučilo nás to. Už nemáme na kolech jen obyčejné zámky, ale i řetěz. A snažíme se je nespouštět z očí," podotýká.

"Patnáctitisícové kolo je pro nás hodně drahé. Přijít o něj by pro nás znamenalo čáru přes rozpočet," přiznala další návštěvnice Apolla Martina Tlapalová. Trochu opatrnosti by zpětně ocenili i turisté, kteří přišli nedávno o dvě kola v Jevišovce na Mikulovsku. Rozhodli se, že přenocují ve stanu, který rozbalili za obcí. Obě jízdní kola, která nechali nezamčená vedle stanu, jim do rána zmizela.