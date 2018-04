Ráj v Oderských vrších, který znají jen místní

Potštátské skalní město

Hlavně vyznavači pěší turistiky určitě nepohrdnou údolím říčky Veličky, po jehož bocích vedou paralelně dvě turistické značky. Říčka prořezala okrajem Oderských vrchů směrem do Moravské brány hluboké romantické údolí se strmými zalesněnými svahy.

Asi v polovině najdete na mapě lákavě znějící lokalitu Potštátské skalní město. Tvoří je usazené horniny z období karbonu, jež se rytmicky střídají v několikacentimetrových vrstevních polohách.





Skály vyčnívají ze strmých svahů, přičemž největší mohutnosti (více jak 10 m) dosahují asi 800 m od pohostinství U tlustého Jana. Bohužel jsou však viditelné jen v období bez vegetace, v létě se skrývají za hustou clonou listnatých stromů.

Názvy jednotlivých skal jako Kosí údolí, Skřítkovy skály, Čertovo kopyto, Kámen vdavekchtivých dívek a Kamenná vrata znějí lákavě, ten kdo je vymyslel, měl však asi hodně bujnou fantazii, protože malé tvarové různorodosti a velikosti skal příliš neodpovídají. Každopádně však jde o krajinářsky hezkou lokalitu.

Hostinec U tlustého Jana

K údolí Veličky neodmyslitelně patří výletní hospoda U tlustého Jana. Zastavit byste se v ní měli, ať už jste pěšky nebo na kole.

Jméno hospody je vzpomínkou na neobyčejně robustního hostinského, který tu žil v 19. století. Musel mít svou vlastní speciální židli, protože do jiné by se nevešel a pokud náhodou ano, stejně by praskla. Do vzpřímené polohy se tělnatý hostinský uváděl prý pomocí lana zavěšeného na háku poblíž výčepu.



