Rafting: jak si ho užít, ale i přežít

Skupinka lidí sjede na kusu nafouklé gumy divokou řekou. Jejich raft se ztrácí ve vodní tříšti. Napravo i nalevo jsou obrovské kameny, ale loď vždycky najde cestu do hlavního proudu. Chvílemi ječí i chlapi. V jejich hlase je cítit ta správná dávka hrůzy. O život jim však nejde.

"Rafting je takové instantní dobrodružství," říká Matěj Zapletal z cestovní kanceláře Raftcentrum Adventura, největší tuzemské cestovky zaměřené právě na tuto sportovní aktivitu. "Prvořadá je pro nás bezpečnost, pak teprve spokojenost klientů. Teď už se při raftingu nejvíc úrazů stává na břehu," dodává.

Za bezpečí celé akce odpovídá instruktor. Na něm je rozhodnutí, kdy a co se pojede, případně nepojede. "Když se mu voda nezdá, nesmí podlehnout naléhání lidí a prostě to odpíská. I když lidé tlačí sebevíc, nikdy nesmí jít do rizika," míní průvodce raftingu Jan Peč.

"Instruktor by měl být komunikativní. V mžiku musí vyřešit krizovou situaci. Když je navíc ještě bavič, který se dokáže o lidi postarat i večer, tím lépe. Většina z nich jsou vodáci od narození, tak s tím nemívají problémy," vypočítává Zapletal.

Při sebelepší vůli se raft někdy zvrhne. "Pak je třeba nepropadat panice. Podívat se, jestli mi někdo nehází na laně záchranný pytlík, a jinak prostě plavat. Určitě se brzy najde místo, kde sa dá vylézt alespoň na nějaký balvan.

Není třeba se bát, úseky, které by končily třeba nějakým vysokým vodopádem, se prostě nejezdí, i kdyby byly sebehezčí," ujišťuje Matěj Zapletal.

Jak poznáte kvalitu na raftu:

* instruktor se zajímá o zkušenosti účastníků

* před sjezdem se nacvičují záchranné akce

* bezpečnostní pomůcky, helmy a vesty, instruktor osobně kontroluje

* pro případ nouze veze raft lékárnu a mobilní telefon

* během zájezdu se obtížnost sjížděných úseků stupňuje

Jak může zájemce o rafting zjistit, že se odevzdává do těch správných rukou? "Měl by se zajímat o to, jaké vybavení cestovní kancelář používá. Co vše je zahrnuto v ceně zájezdu, zvláště je-li tam kvalitní vesta a helma. Na ledovcových řekách je velmi důležitý neopren. Na místě je i otázka, zda instruktoři mají mezinárodní licence IRF (International Rafting Federation)," radí zkušený vodák Petr Ptáček z internetového serveru raft.cz.

Pro první seznámení s tímto sportem je možné využít umělých vodáckých kanálů třeba v Praze-Troji nebo u Veltrus. Jinak však v Česku podmínky pro rafting téměř nejsou. Většina raftů tedy míří do ciziny.

"Začíná se obvykle v Rakousku, pak nastupují Julské Alpy, Norsko, Turecko," vyjmenovává Jan Peč. A když má někdo pocit, že všechny evropské řeky už zná, může vyrazit dále do světa. Třeba do Afriky.

"Zambezi, to je vodácký ráj," říká zasněně Matěj Zapletal. I v Česku se podle něj najde dost lidí, kteří jsou za měsíční pobyt na africké vodě ochotni vydat i sto tisíc korun.

Slovníček adrenalinové dovolené CANOEING

Staré dobré zdolání řeky na kánoi. Často se pro tento účel používají i nafukovací lodě - českým vodákům se osvědčil model Pálava. Na klidné vodě jsou prakticky nepotopitelné, proto se mohou na řeku vydat i děti či lidé bez předchozích vodáckých zkušeností. Důležitá je volba trasy - začátečník by se neměl na divokou vodu vydávat bez průvodce a samozřejmě bez záchranné vesty a přilby. CANYONING

Slézání úzkých kaňonů řek a potoků. spíše než o chůzi jde často o plavání. Vodopády se seskakují nebo slaňují. Oblíbené jsou dlouhé skluzy hladkým korytem řeky. V Česku vhodné lokality pro podobné zážitky prakticky nejsou. Je proto třeba cestovat nejčastěji do Francie nebo do Rakouska. Svou šanci v canyoningu našlo i slovinsko - tam je zájemcům k dispozici hned deset zajištěných kaňonů. CAVING

Prozkoumávání jeskyní. "Přikrá průrva, hladké stěny, žebříky, občasné plazení či prodírání se užšími šachtami, které nakonec zvládne každý účastník se sportovním duchem," takto lákají rakoští majitelé penzionů do 50 kilometrů dlouhé Mamutí jeskyně. Za tuto expedici si účtují 77 eur. Nejsnazší cesta do podzemí v Česku vede přes jeskyňářské kluby. CLIMBING

Lezení po skalách. Při správném jištění jde o bezpečný sport. Krátké kurzy lezení se pořádají snad ve všech horských turistických oblastech. Není protřeba žádné vlastní vybavení - organizátor vše zajišťuje a nese také odpovědnost za hodí stěny se stupněm obtížnosti tři až pět. HYDROSPEEDING

Splutí řeky na speciálním malém plováku a s ploutvemi na nohou. Neoprenové oblečení je v tomto případě nezbytné. K pochopení základních pravidel bezpečnosti a ovládání plováku stačí krátká úvodní instruktáž. Průvodce pluje vpředu a ukazuje cestu. Pro začátečníky jsou pro první pokusy vhodné řeky prvního stupně obtížnosti. WATERTUBING

Splouvání divoké vody pouze na velkém nafukovacím kruhu. Plavidlo se řídí rukama. Kruh je vyroben z odolného materiálu, aby nedošlo k jeho protržení. Pravděpodobnost, že se člověk vykoupe, je u tohot způsobu jízdy velmi vysoká. V Česku se watertubing provozuje hlavně na umělých slalomových kanálech.