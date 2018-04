Radnice: Se stativem se fotit na mostě smí

"Radnice vyhlášku nevydala, nijak bezpečnostní ochranku neinstruovala. Na Karlově mostě je možné natáčet i fotografovat ze stativu bez poplatku," řekl v pátek pro iDNES starosta Bürgermeister. Reagoval tak na bouřlivé ohlasy kolem celé kauzy.

Na otázku, proč tedy členové ochranky vyháněli turisty se stativem, Bürgermeister odpovídá: "Opravdu nevím, jak na to přišli. My jim nic takového nenařizovali. Je to lidské selhání členů ochranky a už se to nebude opakovat."

Poněkud jinou informaci však uvedl ve středu zástupce starosty Pavel Vlach: "Musíme najít nějaké východisko, jak zpoplatnit komerční využití Karlova mostu a zároveň zabránit tomu, aby turisté museli běhat kvůli používání stativu pro papír na úřad."

Radnice s ochrankou na Karlově mostu tedy ohledně používání stativu komunikovala. Jaké byly skutečné instrukce radnice, však není zřejmé.

Protesty fotografů

Asi dvacet fotografů protestovalo v úterý na mostě proti tomu, aby za focení se stativem na mostě platili. Členové bezpečnostní agentury podle nich vyzývali každého, kdo si chce pořídit fotografii ze stativu, že musí zaplatit povolení za 250 tisíc korun, nebo odejít.

"Tady vletěl úřední šiml na Karlův most. To je příšerné stanovisko, které zřejmě vymáhal zaměstnanec bezpečnostní agentury, která tam pomáhá Sdružení výtvarníků Karlova mostu udržovat pořádek. Nic takového nevyžadujeme a nechceme," brání se starosta.

Radnice ale bude vždy vyžadovat poplatek od štábů, které na Karlově mostě chtějí natáčet filmy či reklamní spoty. Za natáčecí den musejí filmaři na mostě zaplatit 250 tisíc korun. Ačkoli zástupci první městské části necítí za incident odpovědnost, přesto se postiženým omlouvají, sdělil místostarosta Vlach.

Jak to celé začalo?

Postup ochranky vůči turistům se stativem zaregistrovali v neděli reportéři MF DNES: Je slunná neděle, Karlův most plný turistů. Starší německý pár nadšeně fotografuje. Pár metrů před objektivem pózuje tu on, tu ona. Už chybí jen velkolepý snímek Pražského hradu. Dáma vytahuje stativ, tři rozviklané hliníkové trubky, které snad za pár korun koupila před chvílí v podloubí.

Dřív než stihne zmáčknout spoušť, žene se k ní muž v uniformě nápadně připomínající českou polici. Lámanou angličtinou vyžaduje, aby Němka stativ schovala. Nakonec ho sám zaklapne a šokované cizince vykáže z mostu.

Co na to radnice?

Radní Prahy 1 zareagovali zpočátku na incident prohlášením, že jde o prosazování současného zákona o audiovizuální tvorbě. Podle tohoto zákona totiž stativ odlišuje amatéra od profesionála, který hodlá snímky výhodně zpeněžit. A za to se musí platit.



Kolik? Do pokladny městské části 250 tisíc za zvláštní užívání komunikace a Technické správě komunikací pak pronájem zhruba deset korun na metr čtvereční.