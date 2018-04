Radní v Ralsku varují

Pyrotechnici zatím objevili v bývalém vojenském prostoru 300 různých výbušnin. Celkový počet se neodváží nikdo odhadnout.

Nezvaných návštěvníků areálu však stále přibývá. Zejména mládež na motorkách ohrožuje bezpečný provoz místního aeroklubu. "Členové aeroklubu například vzpomínají na perné okamžiky, kdy se proti přistávajícímu kluzáku vyřítil mladík na motocyklu," připomněl starosta. Motocyklistu od srážky s letadlem ochránil jen obratný manévr pilota. "Důsledky možné havárie si jistě každý umí domyslet." Ještě před nemnoha lety dobře vybavené, strategické letiště a jeho okolí se mění v ruiny. Škody letišti při odchodu způsobili sami Sověti a pak hordy zlodějů, kteří zde ukradli, co se dalo. Beton se rozpadá. Vše zarůstá travou a stromy. "Prostor si stále uchovává dědictví své doby, které se z této krajiny nedá snadno vymazat, mnohaletá přítomnost tehdy všemocné armády přetvořila zdejší přírodu ke svému obrazu," prohlásil Šolc. Obec a současný správce území státní společnost Privum se sídlem v Lysé nad Labem se domluvili, že celý areál opatří varovnými cedulemi. V prostoru se totiž nacházejí stovky otevřených výkopů a kanalizačních šachet, které po sobě zanechali vojáci Sovětského svazu i jejich následovníci - zloději kanalizačních skruží, elektrických kabelů a jim podobní "hledači pokladů". "Území je doslova poseto neuvěřitelně hlubokými propastmi, které jsou pastmi na lidi. Nečekaný pád do některé z nich by pro neznalého návštěvníka mohl znamenat i trvalé poškození zdraví," řekl starosta. Podle něj je stejně nebezpečné, avšak hůře zjistitelné, riziko kontaktu s výbušninami. Z celkových více než pěti set hektarů pozemků v areálu letiště se dosud podařilo, a to ještě pouze povrchově, asanovat jen pětatřicet hektarů. "Většinou se tu objevuje letecká munice, pocházející z výzbroje jak německé, československé, tak zejména sovětské armády," sdělil policejní pyrotechnik Ladislav Starý. Do současné doby tu s kolegy zjistil na tři sta kusů různých výbušnin. "Jednalo se nejen o nálezy nevybuchlých leteckých bomb, ale například i o tříštivé střely leteckých kanonů." Skutečné množství ještě neobjevené munice si ale nikdo netroufne odhadnout. "Prostor nepatří armádě, ale podle vládního usnesení jej musíme střežit. Jak ještě dlouho, nevíme. Čekáme, že tohoto úkolu budeme zbaveni," řekl velitel útvaru, který vojenské hlídky na letiště vysílá, Zdeněk Dvorský. "Komplexní ostraha tam není možná." Podle důstojníka vojáci již dost vetřelců odhalili. "Když hlídku nerespektují, přivolají policii," dodal Dvorský. Prostor o rozloze 250 kilometrů čtverečních patřil vojákům od roku 1947 do 1991, kdy jej opustili poslední z tisíců sovětských vojáků. Dřívější vesnice vymazaly armády z mapy. Obec Ralsko vznikla před osmi l ety na území zrušeného vojenského teritoria