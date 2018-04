Rádi si pochutnáte? Vybírejte z březnových gastronomických akcí

Předkrm: mezinárodní Food Truck Show v Praze

Je-li místo, kde by milovníci moderní gastronomie neměli chybět, pak je to Smíchovská náplavka v sobotu 5. března. Premiéru tu bude mít Food Truck Show 2016, první mezinárodní setkání food trucků – restaurací na čtyřech kolech v Praze. Foodtrucky jsou většinou dodávky, v nichž sehraná parta lidí rychle připraví několik druhů jídel z kvalitních surovin za přijatelnou cenu; v poledne parkují u velkých kancelářských center, ale jistě je znáte i z kulturních akcí a z dalších míst.

Food Truck Show 2016, první mezinárodní setkání restaurací na čtyřech kolech v Praze, se odehraje na Smíchovské náplavce.

Akce potrvá od 10 do 19 hodin a neochutnáte jen to, co pojízdné restaurace nabízejí, ale podíváte se také do jejich důmyslně poskládaných interiérů, kde skutečně není místa nazbyt. K vidění budou i občerstvovací tříkolky, rikši, přívěsy, obří grily nebo polní kuchyně.

Z oblíbených podniků se na náplavku chystá například specialista na karibskou kuchyni Prague Jerk Station, Lucy’s Candy Car, Bonjour French Cuisine, Wheel meal, Bobby Burger, coffee truck TitiCafe, LosPlackos Truck & House, ovocný bar Fruitisimo či parta Fit-Fat.

Dva hlavní chody: zvěřina nebo steaky?

Z hotelu Buchlov od stolů plných zvěřiny vede ke stejnojmennému hradu jen pár kroků.

Vyberte si podle své chuti, rezervujte si místa v restauraci a vydejte se na výlet. Od pátku 11. března do neděle 13. března zve na zvěřinové hody hotel Buchlov. Protože „...pochoutky připravené ze zvěře srstnaté, spárkaté i pernaté patří ke kuchyni pánů i kmánů z buchlovských lesů stejně neodmyslitelně jako samotný hrad Buchlov.“ Mimochodem, na hrad to sice z hotelu budete mít jen pár kroků, ale brána se pro první návštěvníky otevře až na Velikonoce, zatím se můžete vydat jen na výlet ke kapli sv. Barbory nebo po okolních značených stezkách.

Ve stejném termínu, tedy od pátku 11. března do neděle 13. března, pořádá steakové hody restaurace hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli.

Čím to zapijete?

Milovníci vína si v březnu mohou vybrat některou z řady regionálních výstav vín.

Kdo dává přednost vínu, ten se může vypravit na některou z regionálních výstav vín. V sobotu 12. března se vinaři sejdou na výstavách vín v Moravské Nové Vsi, v Kostelci u Kyjova, v Židlochovicích, v Šardicích, v Mikulově nebo v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

Ve Vacenovicích se představí vína od vinařů z mikroregionu Nový Dvůr a vinařů z Dolního Rakouska, spousty kvalitních vín ochutnáte i na výstavě vín v Čejkovicích anebo o týden později v sobotu 19. března na výstavách vín v Lanžhotě, v Popovicích, v zámecké sýpce v Dolních Kounicích, na Josefských koštech v Krumvíři či v Kyjově, ve Strážnici, v Telnici anebo na výstavě vín ve Vrbici.

Pokud máte raději pivo, vydejte se do Černokosteleckého pivováru do Kostelce nad Černými lesy, kde u příležitosti 15. výročí otevření pořádají Den otevřených dveří. Kromě piva a prohlídek jsou nachystány pivní speciály z pivovaru Šnajdr, masové a výroční pochoutky a pivní čokoládový dort.

Polévka nakonec!

Na festivalu Polívkování budou k ochutnání polévky ze všech koutů světa.

Ačkoli polévkou hostina většinou začíná, v naší nabídce polévka poslouží jako slavnostní tečka na závěr. Vrátíme se však na místo, které už znáte: na Smíchovskou náplavku. V sobotu 19. března se tu od 10 do 19 hodin odehraje druhý ročník festivalu polévek Polívkování, kde budou k vidění a hlavně k ochutnání desítky druhů polévek ze všech koutů světa. Dobrou chuť!