Radhošťské Beskydy, jak je neznáte

Výstup na Radhošť tradičně

Kdo neabsolvoval čtyřkilometrovou procházku z Pusteven kolem sochy Radegasta na památnou horu Radhošť, nemůže o sobě s čistým svědomím říci, že zná svou vlast. Nebýt na Radhošti znamená totéž jako nevystoupit na Říp, nenavštívit pramen Labe či neprojít se po Karlově mostě.

Itinerář výstupu na památnou moravskou horu je pro 90% návštěvníků stejný a kde kdo z vás jej určitě důvěrně zná: lanovkou, autem či autobusem na Pustevny, odtud v zástupech k dřevěné kapli na vrcholu a zase zpět. Cestou povinné foto u Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje, v cíli frgál, štramberské uši, klobása z udírny, kyselica či jiná specialita z požehnaného valašského kraje.

Přestože procházka je to hezká – za jasných dní odměněná dalekými výhledy na polovinu Moravy i část Slovenska – hodí se spíše pro mototuristy v sandálech a lodičkách než pro skutečného horala v pohorkách.





Na vrcholu Radhoště

Výstup na Radhošť netradičně

Stačí se však vydat na Radhošť odjinud než z Pusteven a rázem má výlet zcela jiný charakter. Například vydáte-li se ráno z Rožnova po červené trase přes Černou horu, moc lidí v patách rozhodně mít nebudete. Totéž platí i pro modrou značku ze sedla Pindula, kam se můžete vyvézt ranním autobusem z Rožnova nebo Frenštátu.

Úplně netradiční je však zelená značka z jihu, která začíná v Dolní Bečvě 5 km východně od Rožnova. Přímo z centra obce se otevírá překrásný pohled na masiv Radhoště se siluetou televizního vysílače a turistické chaty.

Zelené značky směrem k vrcholu odtud vedou neustálým mírným stoupáním přes obloukovitě prohnutý boční hřeben Kamenné, jehož odlesněné temeno bylo původně osídleno samotami. Z dosud nezarostlých luk se otevírají překrásné pohledy do údolí Rožnovské Bečvy a na protilehlé Vsetínské vrchy, ale především na stále se přibližující masív Radhoště, oddělený hlubokou dolinou Rozpité.

Může se hodit ITINERÁŘ PĚŠÍHO POCHODU



1) Dolní Bečva – Radhošť (zelená, 8 km) – Pustevny (modrá, 12 km) – Čertův mlýn (červená, 15 km) – Malá Stolová (červená, 17,5 km) – Kunčice pod Ondřejníkem (žlutá, 22 km). 2) Dolní Bečva – Radhošť (zelená, 8 km) – Pustevny (modrá, 12 km) – Tanečnica, sedlo (zelená, 13 km) – Kunčice pod Ondřejníkem (zelená, 20 km). CYKLISTICKÝ OKRUH Rožnov pod Radhoštěm – Pustevny (č. 46, 14 km) – Martiňák (č. 46, 22,5 km) – Čeladná, rest. Kněhyně (č.46, 31 km) – Kunčice pod Ondřejníkem (modrá, 35 km) – Trojanovice, Roztoka (po silnici, 45 km) – Pustevny (č. 6016, 52 km) – Rožnov pod Radhoštěm (č. 46, 66 km). TROCHU ZEMĚPISU, HISTORIE A KULTURY Část Moravskoslezských Beskyd od údolí Ostravice směrem na západ bývá označována jako Radhošťské Beskydy. Název je odvozen od památné hory Radhošť, která je v této horské části nejznámější a nejnavštěvovanější, nikoli však nejvyšší. S Radhošťskými Beskydami je neodlučně spjat zrod české turistiky, neboť podle památné hory byl v roce 1884 pojmenován jeden z nejstarších turistických spolků v českých zemích – Pohorská jednota Radhošť. Výletní místo Pustevny zdobí nově rekonstruované secesní dřevěné stavby od architekta Dušana Jurkoviče, jejichž svérázný styl je ovlivněn lidovou architekturou. MAPY

1 : 50 000 SHOCart č. 69, Moravskoslezské Beskydy

1 : 50 000 KČT č. 96 (zelená), Moravskoslezské Beskydy

1 : 100 000 cykloturistická mapa KČT č. 27 (žlutá), Beskydy a Javorníky

Tajuplné radhošťské ďúry

Asi kilometr před vrcholem Radhoště se zelené značky napojují na modrou hřebenovku z Pusteven a to v pozoruhodném místě, kde se nacházejí pod zemí tajuplné podzemní prostory Radhošťské "ďúry" neboli pseudokrasové jeskyně. Upozorňuje na ně velmi nerovný a jakoby rozbitý terén s typickými prohlubněmi a propadlinami.

Detailnější popis radhošťského podzemí, do něhož kdysi bačové schovávali sýr, aby se nekazil, přináší informační cedule u vyhlídkového altánku Cyrilka nad Pustevnami.





Pustevny z vyhlídkového altánku Cyrilka



Pseudokrasové jeskyně však nejsou zdaleka jenom v masívu Radhoště. Od Pusteven na opačnou stranu – tedy na východ – se vypíná masív Čertova mlýna (1207 m) a Kněhyně (1257 m), který je rovněž bohatý na přítomnost podzemních dutin.

Konkrétně na vrcholu zalesněného Čertova mlýna se táhne asi 60 m dlouhá propadlina – podle pověsti pozůstatek vodního náhonu pohánějícího ďábelský mlýn… Za mrazivých dní, kdy uniká puklinami teplejší vzduch z níže ležících podzemních prostor, se z propadliny docela hezky kouří! Takže spojitost s peklem by tu byla.

Na vrchol Čertova mlýna vás dovede 3 km dlouhá červená hřebenová trasa z Pusteven. Pokračovat dále lze buď na chatu Martiňák anebo masívem hory Kněhyně do Kunčic pod Ondřejníkem k vlaku.





Masív Velké Stolové, odkud se létá na padáku

Netradiční trasa k sestupu

Vydáte-li se z Pusteven opačným směrem než na Radhošť (tedy směrem na výše zmíněný Čertův mlýn a Kněhyni), jako mávnutím kouzelného proutku zmizí davy lidí. Platí to i pro poměrně málo používanou zelenou značku, kterou lze sejít z hor na jejich severní úpatí. Začíná na Poustevnách a nejdříve traverzuje horu Tanečnici. Po opětovném dosažení a překřížení hlavního hřebene začíná pozvolně klesat do hlubokého údolí Bystré.

Značky vedou kolem zdrojnic stejnojmenného potoka, které po četných malých kaskádách spěchají dolů z hor. Asi po 3 kilometrech hluboké a sevřené údolí končí a před vámi se otevře milá podbeskydská krajina s roztroušenými usedlostmi.

Monumentální je zpětný pohled na masív Velké Stolové (1046 m), z jejíhož vrcholu startují odvážlivci na padácích.



Zelená značka pokračuje na vlakové nádraží do Kunčic pod Ondřejníkem, pokračovat lze i autobusem do Frenštátu pod Radhoštěm.























Na Pustevnách

Radhošťské Beskydy na kole

O víkendech (květen až září) jezdí z Rožnova pod Radhoštěm na Pustevny třikrát denně cyklobus (odjezdy: 8.15, 12.15, 14.20). Vyjet lze pochopitelně i po svých a to po cyklotrase č. 46, kopírující jižní úbočí Radhoště. Počítejte však, že je to celkem dřina.

Mnohem pohodlnější je pak jízda z Pusteven na Martiňák (rovněž cyklotrasa č. 46), která vede po traverzujících lesních cestách. Z Martiňáku lze sjet do údolí Čeladenky, objet masív Kněhyně do Trojanovic a po staré silnici vyjet zpět na Pustevny (viz itinerář). Náročné, ale krásné!