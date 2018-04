Radek Jaroš vystoupil na K2, zdolal tak všechny osmitisícovky

S odstupem za ním pak horu i přes zhoršující se počasí pokořil i další český horolezec Jan Trávníček. Radek Jaroš vylezl na K2 v rámci svého projektu „Koruna Himálaje“.



V expedici s ním a Trávníčkem je i horolezec Petr Mašek a ze základního tábora všechny tři sleduje reportérka Českého rozhlasu Lucie Výborná, která také zprávu o zdolání K2 jako první potvrdila Radiožurnálu.

„Moc mu to přeju, je to obrovský výkon a završení Radkovy lezecké snahy,“ uvedl v první reakci pro iDNES.cz další špičkový český horolezec Marek Holeček. „Zaslouží si velký potlesk, tohle není pro žádné lůzry. Teď jen Radkovi a jeho dvěma kamarádům ještě přeji také šťastný návrat,“ řekl Marek Holeček. On sám je špičkovým představitelem nového trendu extrémního horolezení, který představuje odklon od zdolávání osmitisícovek a naopak hledání nových vrcholů, byť nižších, nových cest a prvovýstupů v opravdu „lehkém alpském“ stylu.

Hora hor K2 se nachází v pohoří Karakorum na hranicích Pakistánu a Číny v oblasti ledovce Baltoro. Jméno pohoří Karakorum (v překladu Černá suť nebo Moréna) je odvozeno od stejnojmenného průsmyku, který spojuje Leh, hlavní město Ladaku, s čínskou provincií Sinkiang.

Hora, která se vypíná do výšky 8 611 metrů si dodnes zachovala i domorodé názvy Chogori a čínské pojmenování Qogir.

Ve srovnání s ostatními osmitisícovkami je často označována jako Hora hor pro svou neodolatelnou krásu, tvar a majestátnost. Pro horolezce je K2 věčnou výzvou, nejobtížnější osmitisícovkou , od prvopočátku dobývanou jen velmi těžce, urputně, krok za krokem.

K2 byla poprvé zdolána roku 1954 a po té až roku 1977, což nemá obdoby K2

Před tímto výstupem se Radek Jaroš pokoušel o zdolání nejvyšší pákistánské hory už čtyřikrát, ale nikdy neuspěl. K2 je považována za nejtěžší osmitisícovku vůbec kvůli vysoké nadmořské výšce, obřím lavinám a velmi často špatnému počasí. Padesátiletý horolezec se před výpravou navíc dva roky zotavoval po amputaci prstů na nohách, které mu omrzly při dobývání Annapurny.

S horolezectvím začal v 18 letech, ve 30 poprvé zkusil extrémní nadmořskou výšku během expedice na Mt. Everest. Za další čtyři roky v roce 1998 stanul na jeho vrcholu, jako 12. člověk v historii, který dokázal ze severní, tibetské strany vystoupit bez použití umělého kyslíku.

Slavný český horolezec leze zásadně bez podpory výškových nosičů a umělého kyslíku. Na svém kontě má skalní i ledovcové vrcholy čtyř kontinentů. Je autorem tří knih a několika filmových dokumentů z expedic oceněných na filmových festivalech. Za záchranu života několika horolezců obdržel v roce 2009 hlavní cenu Fair Play od Českého olympijského výboru. V následujícím roce i od Evropského hnutí fair play.

„Do Himálaje jsem nezačal jezdit kvůli Koruně Himálaje. Byl jsem prostě horolezec. Ale v Himálaji jsem nalezl drogu vysokých hor. Na první expedici jsem byl rovnocenným partnerem lezci, který měl již 11 vylezených osmitisícovek. To mě povzbudilo. Po zdolání Nanga Parbatu kamarád řekl, ať je vylezu všechny, což mě ale napadlo až v okamžiku, kdy jsem vylezl Manaslu. Ale nechtěl jsem jen vrchol. Za každou cenu. Chci tam být s kamarády, lézt bez kyslíku, bez pomoci výškových nosičů. Vlastní silou a lezeckou schopností se dostat na vrchol. I cesta je cíl,“ říká Radek Jaroš.