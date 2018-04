Raději jsem dala výpověď, říká už bývalá průvodkyně

Jedna velmi známá česká cestovní kancelář mi nabídla místo delegátky v Řecku na Chalkidiki. Jásám! Vystudovala jsem totiž řečtinu. Přijíždí první skupina. Začínám kmitat. Nejdřív s lidmi spálenými jak buřt k lékaři, s dalšími do půjčovny aut, motorek a kol. Za jinými lítám do pokojů, když zapomenou, že se jede na výlet. Nemají daleko k fyzickým útokům, protože jsem je nevzbudila. Konečně je večer, snad bude trochu klidu. Jenže nacházejí si mne i při pozdní večeři v rohu taverny. S křikem mi oznamují, že jim jídlo nechutnalo a v noci jim fouká na záda. Ani nevydechnu a už jsou tu lidé z dalšího turnusu. Je po půlnoci. Nasedám do jednoho ze čtyř autobusů a mám tu smůlu, že všichni pasažéři se mezitím stihli opít. Řidič se snaží co může dojet v co nejkratší době do letoviska, ale nezabrání ženě středního věku, aby nekřičela, že se jí chce močit a ať okamžitě zastaví. Jsou tři hodiny ráno a autobusy se řítí po úzké silnici nad srázem do moře. Marně se jí snažím vysvětlit, že se vážně zastavit nedá. Žena vstává a jde si to s řidičem vyřídit. Snažím se dámu alspoň přidržovat, aby chudáka řidiče nezalehla. Další dny jsem trávila na policii, protože jedna klientka ze stále popíjející skupiny zfackovala řecké dítě. Šlo si totiž zaplavat do bazénu, kam chodila i ona. (Uhodit na Balkáně dítě, ta paní si upletla oprátku). Mezitím jsem se snažila vysvětlovat, že základním vybavením apartmánů se nemyslí mikrovlnná trouba nebo gril. Koncem týdne jsem raději dala výpověď...