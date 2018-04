Rabštejn, parádní skalní vyhlídka v podhůří Jeseníků

může se hodit Přístup Ideální nástupní místo do popisované oblasti představuje sedlo Skřítek, kde zastavují několikrát za den dálkové autobusy Šumperk – Rýmařov - Bruntál – Opava – Ostrava. Je tu také velké parkoviště. Ze západu lemuje Hraběšickou hornatinu železniční trať Šumperk – Kouty nad Desnou (resp. Sobotín) a z jihu trať Šumperk – Uničov – Olomouc, která se dá použít také pro výstup na Bradlo (stanice Libina a Nová Hradečná). Do Bedřichova pod Rabštejnem jezdí autobusy z Uničova, naopak do vesnic v okolí Rešovských vodopádů jezdí autobusy z Rýmařova (bohužel však velmi sporadicky). Návrhy túr 1) Skřítek – Rabštejn (modrá), 7 km – Třemešek (modrá), 13 km – Libina, žel. st. (modrá), 21 km – Bradlo (modrá), 25 km – Nová Hradečná, žel. zast. (červená), 28 km. 2) Skřítek – Rabštejn (modrá), 7 km – Hvězda (žlutá a červená), 10,5 km – Kamenný vrch a zpět (červená), 14 km – Nad Hraběšicemi (žlutá), 18 km – Vikýřovice, žel. zast. (zelená), 24 km. 3) Skřítek – Rabštejn (modrá), 7 km – Bedřichov (červená), 9 km – Tvrdkov (červená), 15 km – Rešovské vdp. (červená), 18 km – Rešov (červená), 20 km – Rýmařov (žlutá a červená), 30 km. Výstupy na Bradlo Libina, žel. st. – Bradlo (modrá), 4 km.

Nová Hradečná, žel. zast. – Bradlo (červená), 3 km Hraběšická hornatina na kole

Jižně od sedla Skřítek nevedou prakticky žádné značené cyklotrasy, většina turistických tras ale vede po lesních cestách, které jsou sjízdné na kole. Kromě vrcholových partií je zajímavá také okružní trasa převážně po vedlejších silnicích, lemujících obvod Hraběšické hornatiny: Skřítek – Stará Ves – Bedřichov – Třemešek – Mladoňov – Nový Malín – Hraběšice – Rudoltice – Skřítek. (celkem asi 68 km). Zdroj: Mapy © PLANstudio