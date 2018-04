Pusté, prázdné, ale krásné. Na kole kolem nejmenšího města Česka

Může se hodit HISTORIE RABŠTEJNA Rabštejn nebyl vždy nejmenším městem v Čechách , zažil i jiné časy. První písemná zmínka o hradu Rabštejn pochází z roku 1269 . Ve 14 .století město spravoval královský purkrabí.

, zažil i jiné časy. První písemná zmínka o hradu Rabštejn pochází z roku . Ve 14 .století město spravoval královský purkrabí. Karel IV. si byl totiž vědom strategické polohy hradu a města na obchodní cestě z Prahy do Chebu a dále do Bavorska a chtěl je mít ve svém majetku. Císař zde často pobýval a městu udělil v roce 1375 právo vybírat clo na zmíněné obchodní cestě.

si byl totiž vědom strategické polohy hradu a města na obchodní cestě z Prahy do Chebu a dále do Bavorska a chtěl je mít ve svém majetku. Císař zde často pobýval a městu udělil v roce 1375 právo vybírat clo na zmíněné obchodní cestě. Poté už význam Rabštejna postupně klesal. Vzdálenost od centra panství i stísněný sídelní prostor bránily rozvoji průmyslu i další zástavbě. Obyvatelstvo se živilo nevýnosným zemědělstvím a řemesly, mezi nimiž vyniklo zvláště tkalcovství .

. Vzhledem k převaze německého obyvatelstva se Rabštejn stal v roce 1938 součástí Sudet a musela odejít část obyvatel včetně dvou židovských rodin. Tím zanikla téměř 300 let dlouhá historie rabštejnské židovské komunity .

a musela odejít část obyvatel včetně dvou židovských rodin. Tím . Konec války přinesl odsun německých obyvatel a Rabštejn již nebyl plně dosídlen. Malebnost města předurčila jeho postupnou přeměnu v rekreační sídlo.

a Rabštejn již nebyl plně dosídlen. Malebnost města předurčila jeho postupnou přeměnu v rekreační sídlo. V posledních letech ovšem dochází k pozvolnému oživování města, které dnes obývá pouhých 25 stálých obyvatel. KDE DOPLNIT SÍLY

Cestou z Žihle jsme se zastavili hned v první hospodě za cedulí Rabštejn a rozhodně jsme nelitovali. Točí tu kozla a žateckou dvanáctku. Zkusil jsem žatec. Pamětníci chmelových brigád z konce osmdesátých let budou k tomuto sdělení pravděpodobně přistupovat s nedůvěrou. Já si taky nebyl úplně jistý, ale byl jsem mile překvapen. K jídlu byly k dostání dvě polévky (zelňačka a gulášovka). Přímo u hospody se udily domácí klobásy a nabídku doplňovalo několik hotovek nebo tlačenka a utopenci. Návštěvník si může vybrat, jestli chce sedět uvnitř, nebo venku. A navíc tu nabízejí i ubytování. Takže lovecký klub Hubert má od nás jednoznačné doporučení.