Queen Mary 2: znovuzrozená královna moří

Prestižní rejdařská firma Cunard otevřela rezervace palubních lístků na úvodní plavbu loni 1. srpna. Za pouhých čtyřiadvacet hodin byly zamluveny všechny levnější palubní pasy.

Další čtyři dny stačily na to, aby z pultů cestovních kanceláří zmizely téměř všechny vstupenky i do velmi drahých kajut. Více než dva a půl tisíce míst na lodi za čtyřiadvacet miliard korun tak bylo obsazeno za necelý týden. Pozoruhodné tempo.

Zvlášť proto, že nejnižší zaváděcí cena za první šestidenní cestu Queen Mary 2 z Evropy do USA byla celých třicet tisíc korun. Ale takových míst není na lodi mnoho.

Ke standardu patří komfortnější ubytování, které může přijít na více než desetinásobek. A za naprostý luxus při "panenské" plavbě z domovského anglického Southamptonu přes New York do Fort Lauderdale na Floridě pasažéři zaplatí půl druhého milionu korun.



Pohodlí na vlnách

Rekordní sumy odrážejí rekordní rozměry lodi i pohodlí pro ty, kdo si je mohou dovolit. Už jen při vstupu do recepce může cestující žasnout: zdobí ji obrovská umělecká mozaika s motivy námořní plavby za celých pět milionů dolarů.

Na palubě Queen Mary 2 je pět bazénů (mezi nimi i lázeňské brouzdaliště pro rodiče s dětmi. Nachází se zde i nespočet restaurací, barů, jsou tu i vyložené "dupárny", nebo naopak honosná restaurace Britannia, jejíž klenba se pne do výšky tří palub.

Místo na lodi prý přijali vyhlášení světoví šéfkuchaři a společnost Cunard počítá s tím, že se bude každý den v bílých rukavicích servírovat také čaj o páté. Do výčtu míst, kde se lze na lodi bavit, patří kasino, videoherna, divadelní sál, kinosál, knihovna, která má být s tisícovkami svazků největší plovoucí knihovnou na světě.

Na Queen Mary 2 bude možné navštívit i jediné "palubní" planetárium na planetě, a dokonce i školu, kde mohou cestující navštěvovat kurzy fotografování nebo programování a samo sebou i základy námořní plavby.

I ubytování bude stát za to. Představujete si stísněné kajutky po čtyřech postelích nad sebou? Na této lodi je nenajdete. Dražší kajuty mají až pětadvacet metrů čtverečních a dvě třetiny z nich jsou vybaveny balkonem nebo lodžií. Levnější ubytování mají plochu o pět metrů čtverečních menší.

Výmluvným měřítkem cestovního luxusu je především fakt, že na Queen Mary 2 v průměru připadne na dva cestující jeden člen posádky. To je starostlivost vskutku příkladná.

Jak se předává žezlo

Rejdaři z Cunardu věnují své nastupující královně všemožnou péči. Stavbu lodi v docích Chantiers de l'Atlantique společnosti Alstrom v přístavu St. Nazaire na západofrancouzském pobřeží zahájila sama ředitelka firmy, která vlastní flotilu těch nejluxusnějších cestovních plavidel na světě.

Stavitelé monumentů poklepávají na základní kameny a Pamela Conoverová stisknutím tlačítka odkrojila 16. ledna 2000 první symbolický plát oceli pro novou "královnu Marii". Ta kromě jména zdědila od své předchůdkyně, která brázdila světové oceány v minulém století, i něco z majestátní siluety.

Dnes Queen Mary (první) odpočívá, zakotvena na Long Beach v Kalifornii. Dál však slouží jako luxusní hotel. Queen Mary (druhá) naváže i na odkaz další královny. Na pozici vlajkové lodi luxusního rejdařského impéria vystřídá Queen Elizabeth 2. Odstupující panovnice ještě vyprovodí svou následovnici při premiérové zaoceánské pouti z domovského přístavu v Southamptonu a pak se vrátí k britským břehům, aby sloužila na okružních plavbách.



Stín Titaniku

I když se těžko dají srovnávat materiály, z nichž byl před více než devadesáti lety postaven obří Titanic, a špičkové technologie použité na Queen Mary 2, porovnávání se ubránit nelze. A možná i otázce: nestihne současnou námořní pýchu podobný osud?

Stín Titaniku se možná odráží i na opatrných prohlášeních rejdařské firmy, které superloď patří. Nikdo už netvrdí, že je loď nepotopitelná, ale poměrně často je zdůrazňován fakt, že má "výrazně silnější ocelový plášť než všechny v současnosti vyráběné lodi" a že její schopnost manévrovat je skutečně pozoruhodná. To by mohla být užitečná výbava při neplánovaném slalomu mezi zrádnými ledovými krami.

Skutečně uklidňující je však fakt, že by Queen Mary 2 měla mít pro každý případ dost míst v pevných záchranných člunech či v takzvaných nafukovacích vorech.



Světlé zítřky

Před Queen Mary 2 stojí zářivé zítřky. Loď, o níž se už dnes mluví jako o námořním plavidle budoucnosti, zatím ještě nemá šaty. Chybí jí povrchová úprava i nátěry. V těchto dnech by snad při zkušebních plavbách v Atlantiku mohla připomínat věkem poznamenanou, rozložitou a rzí oděnou stařenku.

Přesto se "polonahé" císařovně oceánů dostalo patřičné pocty. Stane se oficiální vlajkovou lodí letních olympijských her 2004, které se budou konat v řeckých Athénách. Queen Mary 2 by měla vést celou flotilu luxusních plavidel, která budou kotvit v Egejském moři nedaleko starobylé řecké metropole. Spolu s dalšími plavidly nabídne ubytování pro více než deset tisíc olympijských hostí a jistě se v Athénách nakrátko stane jednou z nejprestižnějších adres.