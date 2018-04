Původní podoba stříleckého hradu je pro vědce záhadou

15:11 , aktualizováno 15:11

Známý barokní hřbitov ve Střílkách na Kroměřížsku není jedinou připomínkou historie tohoto kraje. Pár kilometrů od obce stával středověký střílecký hrad, ze kterého zůstalo už jen několik kamenů. Původní podoba hradu je pro vědce dodnes záhadou. Při rekonstrukci je třeba zapojit fantazii a znát postupy středověkých stavitelů. "Do hradu se vjíždělo ze západní strany, kde kvůli obraně stála válcová věž. Cesta do hradu se pak za štítovou zdí ostře lomila a ústila do malého nádvoří před palácem. Součástí hradního jádra bývala pravděpodobně i kaple," popsal středověkou stříleckou dominantu archeolog Jiří Kohoutek.