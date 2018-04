Pičín, Řitka, Mrchojedy. Jak vznikaly nejšílenější názvy obcí v Česku

Sběř (Královéhradecko) – Jméno vsi u Nového Bydžova původně označovalo „sběr lidstva“ neboli hejno či zástup lidí v neutrálním smyslu. Později ale obec dostala hanlivý název Gesindel (česky „ksindl“), což mělo význam jako „chátra“ nebo „loupežná sběř“. Z toho pak vzniklo slovo „zběř“. Úřady se pak snažily ušetřit obyvatele vsi výsměchu jiných lidí a změnily její jméno na Zběřník, to se ale neujalo. Mrchojedy (Domažlicko) – I Mrchojedů existovalo na českém území požehnaně a byl to jeden z vůbec nejhorších názvů pro obec. Šlo o ves mrchojedů, tedy lidí, kteří jedí mrtvá těla zvířecí i lidská. Několik obcí se přejmenovalo na Mrkvojedy či Múkojedy. Konětopy (Praha-východ) – Ves konětopů, která dostala toto jméno podle jistého směšného činu jejích obyvatel, při kterém se topili koně. „Pravděpodobnějším výkladem je ale souvislost se slovem ‚konětop‘ nebo ‚konotopa‘, tedy místo, kde se může utopit i kůň. Jedná se tedy o nebezpečné bažinaté místo,“ vysvětluje jazykovědec Pavel Štěpán. Patokryje (Mostecko) – Ves patokryjů, tedy lidí, kteří si kryjí paty, ukrývají se, ze strachu utíkají. Jméno pravděpodobně vzniklo dle místních vladyků, kteří si zde ve 14. století vybudovali obrannou tvrz, kde se ukrývali. Dnes má obec ve znaku tři chodidla s patou krytou ostruhou. Daskabát (Olomoucko) – Nebývala to žádná mírumilovná vesnička, kde by se rozdávalo ošacení potřebným. „Dáš kabát“ bylo ve středověku loupežnické zvolání a Daskabátu se tedy lidé spíše vyhýbali. „Takových obcí je víc, u Příbrami třeba Dalskabáty. Podobné jméno měla i část lesa na dnešním okraji Prahy u Klánovic,“ vypočítává Pavel Štěpán. Stejné varování před loupežníky čekalo na lidi v místě či vsi, které se říkalo Cukmantl. „V překladu to znamenalo ‚strhni kabát‘ a Cukmantlů bylo na českém území více. Třeba dnešní Zlaté Hory na Jesenicku, které se přejmenovaly až po roce 1945, kdy v některých případech docházelo k odstraňování německých názvů,“ dodává. Varovný byl i název vsi Velká Hleďsebe (Mariánské Lázně) či Hleďsebe (dříve Hrdlořezy) u Mělníka. Člověk měl být ostražitý. Korea (Havířov) – Část sídliště Šumbark v Havířově dostala svůj název proto, že blátivé a rozkopané místo, kde se v 50. letech rodilo nové město, lidem připomínalo bojiště korejské války, která probíhala v letech 1950 až 1953. Vídeň (Vysočina) – Česká obec Vídeň u Velkého Meziříčí se nejmenuje podle rakouského hlavního města, jak by si mnozí mysleli. Základ jména vsi je třeba hledat ještě v předslovanských dobách. Pochází z keltského vídeňky, vědunia, tedy lesní potok. Stejně vzniklo i jméno rakouské Vídně, německé pojmenování Wien je mladší. Peklo (Benešovsko) – Jméno Peklo vzniklo z křesťanské představy o místě hrozných muk strašně bědujících zatracenců. „To jméno mají obyčejně hlučné mlýny v hlubokých údolích, někde také hostince nebo osady s pověstí mravního spuštění. Opakem tohoto jména jsou Nebesa nebo Ráj, které leží někdy nablízku Pekel,“ stojí v Profousově slovníku. Močovice (Kutnohorsko) – Dříve to byla ves lidí Močových. Toto jméno bylo obměnou osobního jména Motz, které vzniklo ze jména Matz, což bylo lichotné pojmenování osoby jménem Mathias. Pičín (Příbramsko) – Základem jména je staročeské osobní jméno Pieka čili Píka. „Byl to pravděpodobně muž, který ves založil. Ve středověku měly osoby často jen jedno jméno, nikoliv dvě,“ vysvětluje Štěpán. Šukačka (Železná Ruda) – Jméno bylo odvozené od srbského „šuka“ čili koza. Může být i od „šukat“, tedy hledat nebo pobíhat po domě, jak známe dodnes z polštiny. Prašivá (Beskydy) a Svrabov (Táborsko) – Jde o jméno více obcí, které byly pravděpodobně postiženy prašivinou. Středočeský Svrabov se nechal přejmenovat na Svatbín. Změna jména ale není u vsí nic nového. Třeba pražská městská část Hloubětín nesla až do počátku 20. století název Hloupětín, Malá Lípa na Havlíčkobrodsku se snaží zapomenout na své původní jméno Sračkov, Mrákov u Domažlic zase na „chlípný“ Mrdákov neboli Mrdákův dvůr.