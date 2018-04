Půvabné zastavení v Branné

Jedním z nenápadných architektonických skvostů, nadto stále ukrytý zájmu turistické velkoprodukce, je rozlehlý zámek Kolštejn v obci Branná - v údolí stejnojmenné říčky a přímo v srdci Hrubého Jeseníku.

Jádro Branné tvoří ucelený urbanistický komplex několika cenných objektů. Největší z nich, rozlehlý renesanční zámek, stojí na základech starého gotického hradu. Z původní stavby zůstala jen věž s pravidelným půdorysem, částečně již pod vrstvou suti. Tajemnou atmosférou dýchá potemnělé gotické okno, otvírající výhled do temných sklepení. Pro odvážlivce rada - prý je zde plno zmijí.

Na tuto část hradu navazují starší renesanční křídla s kdysi bezpochyby skvostným arkádovým nádvořím.

Dolní palác byl přistavěn později. Celému křídlu dominuje dvoupatrová Černá věž s hlavní vstupní bránou.

V celém objektu v současné době probíhá postupná rekonstrukce - přesto správci každého návštěvníka ochotně seznámí z historií místa.

Během oprav překvapily některé nové skutečnosti. Například opravovaný most přes bývalý vodní příkop, dosud ukrytý pod nánosy zeminy, se vychyluje od osy vstupní brány. To značí, že kdysi zřejmě vedl přímo až k nejstarším hradbám hradu.

Nad zámkem se nalézá budova rychtářství, jež nabízí výstavy ze studentských seminářů. Stálá expozice seznamuje s historií města prostřednictvím dobových pohlednic a fotografií. Budova slouží i místní škole.

Hned vedle rychtářství stojí farní kostel Archanděla Michaela v pozdně renesančním stylu. Obdélníkové náměstí zdobí kašna Hygie, radnice je z počátku století.

Ceny v okolních restauracích potěší každého, kvalita silnic již méně. Okolní krajina vybízí k procházkám.



Zámek Kolštejn