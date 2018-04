Putování za slezskými větřaky

"V noci jsme občas dosypali obilí, zahráli na harmoniku, ale hlavně si vyprávěli s větrem, který se opíral o dřevěná křídla," vzpomíná mlynář. Když vítr změnil směr, museli třeba o půlnoci zapřáhnout koně k rumpálu a celým mlýnem pootočit. "Vítr byl pánem. Všechno bylo o větru. Proto se také ve Slezsku větrným mlýnům říkávalo větřaky," připomíná zanikající nářeční výraz poslední slezský mlynář.

Nemuselo hned pořádně fučet, aby se mlýn roztočil. "Stačilo, když zafoukalo," poučuje Romfeld a zkušeně zakroutí ukazováčkem kolem hlavy. "Jo, teď už by se mlýn roztočil," zasní se. V rodinném mlýně Romfeldů se totiž naposledy mlelo v roce 1953. "Větřak" sice nepotřeboval k životu žádný divoký vichr, ale vichřice, kterou v padesátých letech do kraje přinesli s kolektivizací komunisté, mlýn jednou provždy zastavila. "Teď už mlýn zase patří rodině. Když Bůh dá, může tu stát ještě sto let," přeje si mlynář.

Jeho dědeček František mlýn z roku 1833 přenesl na dnešní místo v osadě Choltice v roce 1878 z nedalekého Sádku. "Mohutný sloup, na kterém se mlýn otáčí jako na kuří nožce, mohl být v době stavby mlýna tak tři sta nebo čtyři sta let starým bukem," přemítá Romfeld na časové téma. V této souvislosti se zdá necelých čtyřicet let, kdy mlýn za komunistů nepatřil rodině, relativně krátkým časem. Ale pro mnoho slezských mlýnů to byl čas umírání.

"Mlýny v okolí v majetku družstev chátraly a hnily, až je někdo z družstevníků obyčejně nechal strhnout, nebo dokonce zapálil," shrnuje trpně Romfeld. Z desítek mlýnů ve Slezsku tak podnes zůstaly stát poslední čtyři. A staly se technickou raritou a jedinečnou památkou.

Romfeldův mlýn v Cholticích si na rozdíl od svého větrného souseda v nedaleké Hlavnici uchoval původní vybavení do posledního detailu. "Stačilo by pár drobných oprav a mohli bychom nasypat obilí a odbrzdit křídla," věří Romfeld a ve druhém patře mlýna ukazuje násypku na obilí nad mlýnskými kameny.