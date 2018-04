Putování po bývalé československé hranici

Jak se tam dostat



Do výše popsané obce Jasiňa se nejlépe dostanete autobusem z Užhorodu (jezdí několikrát denně). Do Užhorodu přijedete buď přímým autobusem z některého českého anebo východoslovenského města (Michlovce, Košice – častější spoje). Některá pohoří ukrajinských Karpat (např. Gorgany) jsou však lépe dostupná z bývalé polské strany. V tomto případě je třeba vyrazit do hor místními autobusovými linkami z města Ivano-Frankovsk, kam rovněž jezdí přímé autobusové linky z ČR.