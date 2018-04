Putování na Wiessbachorn je krásná dřina

Jak se dostat do Kaprunu:

Autem na hraniční přechod Dolní Dvořiště (pokud se zde tvoří velká fronta, vyplatí se ho objet přes nedaleké Studánky) a po dálnici přes Linz a Salzburg k Bischofshofenu. Silnicí podél řeky Salzach do Zell am See a na Kaprun. Zde je veškeré ubytování od kempů po drahé hotely. Jak k přehradě Mooser:

Autem na několikapatrové parkoviště Kesselfall (parkování zdarma, v případě nouze se zde dá vedle auta i přespat). Sem jezdí z Kaprunu i příměstský autobus. Jeho zastávky nesou logo Postbus. Od Kesselfall vede turistická značka až k přehradě. Lze tady však přesednout na další autobus, který tunelem odváží turisty k pozemní lanovce. Ta je vyveze o několik set metrů výše, kde přesedají na další autobus a ten je odveze okolo přehrady Wasserfall a salaše Furthermoar na hráz přehrady Mooser. Co nezbytně s sebou:

Zimní oblečení do vysokých hor, nepromokavé pevné pohorky nebo plastové horolezecké boty, černé brýle, krém na opalování faktor nejméně 20, turistický cepín, mačky, horolezecké lano, hodinky s budíkem, čelová lampa, zapalovač, pojistka na horolezectví, lékárnička, podrobná mapa a průvodce.