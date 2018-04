Putování na Orlík a Zvíkov

Po silnici od Zvíkovského Podhradí přejdeme Zvíkovský most přes Otavu a hned za ním se dáme s červenou a naučnou stezkou Zvíkov - Orlík doprava. Sedláčkova červeně značená cesta vede teď po silnici do Zbonína. Zde se trasa vzdálí od Orlické nádrže a nejkratší cestou spěchá do Nevězic s kaplí sv.Vojtěcha.

Sestoupíme opět k vodě a proti proudu potoka stoupáme k Maršálské aleji. Přes Staré sedlo dojdeme k parkovišti a pak k hradu Orlík. Přejdeme Vltavu po Žďákovskem mostě a za ním nás čeká červená doprava. Klidnými lesy vysoko nad vodou dojdeme k Husárně a pak už se vody držíme až ke Zvíkovskému Vltavskému mostu. Přejdeme jej a po cestě souběžně se silnicí dojdeme do Zvíkovského Podhradí.



Druhá etapa je mnohem kratší a umožňuje nám zrána navštívit Zvíkov (5 km navíc). Stejně jako včera přejdeme Zvíkovský Otavský most, ale za ním se dáme doleva proti proudu vzedmuté Otavy. Přes Štědronín dojdeme k soutoku Otavy s Lomnicí a odtud sledujeme Lomnici kolem Krkavčí skály až k soutoku se Skalicí. Jdeme proti proudu k mostu přes Skalici a po druhém břehu se vrátíme k soutoku a dále proti proudu Lomnice do Ostrovce.

Alšova cesta nás zavede na Vystrkov, přírodní rezervaci na březích Lomnice. Řeku opustíme po silnici a vzápětí jsme u barokního loveckého zámečku Karlov. Lesní cestou dojdeme na železniční stanici na okraji Smetanovy Lhoty.



Mapa: Střední Povltaví, Zvíkov a Orlík, edice KČT č. 3