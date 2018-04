Putování k nejkrásnějšímu horskému jezeru Kyrgyzstánu

Sary Čelek Doprava Jedinou veřejnou dopravou je autobus, který vás z města Kerben, vzdáleného 33 km, doveze až do vesnice Arkit. Oficiálně není v rezervaci umožněn volný pohyb a stanování už vůbec ne. Za den a člověka zaplatíte při vstupu v hlavní bráně deset dolarů. Za auto 4 dolary. Pokud se chcete vyhnout nepříjemným konfrontacím s místními strážci, je dobré se zaregistrovat na místní správě (bílý dům při vstupu do vesnice) a vyžádat si potvrzení. V případě, že do rezervace vstupujete překročením některého z horských sedel a ne hlavní branou, je údajně potřebné vyžádat si povolení na lesní správě v hlavním městě Biškeku (tahle možnost je ale hudbou budoucnosti). Ubytování Ubytování můžete bez problémů získat ve vesnici Arkit, která je od samotného jezera vzdálená 16 km. Existuje zde několik domů s honosným názvem hostel. Stejného komfortu, ovšem za levnější peníz se vám dostane, když o přístřeší požádáte některého z místních usedlíků. V letní sezoně funguje provizorní hostel i u samotného jezera. Tak jako všude v Kyrgyzstánu se příznivcům projížděk v koňském sedle nabízí tato možnost i zde. Kyrgyzstán Jak se tam dostat Pokud se chcete do Kyrgyzstánu dostat levně a rychle, využijte leteckou společnost Aeroflot. Ta vás přepraví do Biškeku, hlavního města Kyrgyzstánu za necelých 25 000 korun. Délka čistého letu je zhruba 6 hodin, nicméně musíte počítat s čekací dobou na přestupu v Moskvě.

Víza do Ruské federace nepotřebujete, všechny lety přilétají a odlétají ze stejného letiště.

Druhou možností, trochu dražší a náročnější na čas, je využití vlakové dopravy. Musíte si zajistit víza do všech republik, kterými vlak projíždí, a to dvojvstupová. Zato vás čekají neuvěřitelné zážitky, jaké může poskytnout pouze cestování v ruském vlaku. Víza Od 1. 7. 2008 musí mít čeští občané vízum, které je možné získat na velvyslanectví Kyrgyzské republiky ve Vídni nebo Berlíně, podle neověřených informací i na počkání na konzulárním oddělení letiště Manas v Biškeku po příletu za zhruba 50 USD. Na co nezapomenout po příjezdu Pro všechny turisty v Kyrgyzstánu existuje stále povinnost registrace. Peníze V Kyrgyzstánu směníte dolary, eura i libry, nicméně nejjistější jsou stále dolary. Jsou na ně prostě zvyklí. Neberte si malé bankovky, hodnota dvaceti dolarů je většinou minimum, které se vám podaří bez problémů směnit. Očkování Doporučuji žloutenku A a B a břišní tyfus. Jídlo a léky Na bazaru seženete v podstatě téměř vše. Doporučuji však brát s sebou benzinové vařiče. Pokud se nepohybujete ve výškových táborech, kde plynové bombičky zanechali rakouští turisté, je plynovou náplň do vařiče velmi obtížné sehnat.