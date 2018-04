Dobrodruh ze Zlína vyjel na vlastní minimotorce do pouští a na Pamír

Jaroslav Holík je dobrodruh. Nenápadný, ale o to obdivuhodnější. Když v sobotu ráno přijel před Velké kino ve Zlíně, vypadal jako pán, který si na babettě zajel pro rohlíky. Obyčejné triko, džíny, tenisky, přilba. A stroj, na kterém by se kdekdo bál ujet i pár kilometrů.

Holík má přitom za sebou desítky tisíc kilometrů najetých na minimotorce po celém světě. Jeho stroj o kubatuře 50 cm³ dojel na nejvyšší horu Kavkazu a zpět. "Teď jsem ji jen trochu upravil," prozradil.

Motorky pro romantiky

Minimotorky si několik let dělá sám a také je prodává jiným romantikům. "Dal jsem z ní pryč všechno, co by mohlo překážet a kazit se," upřesnil.

Čeká ho nesnadná cesta. Tentokrát chce zdolat třetí nejvyšší pohoří světa, Pamír v Tádžikistánu, který leží na hranici s Čínou.

A jako správný dobrodruh si nechce nechat ujít příležitost pokořit svůj rekord a vyjet s motorkou do výšky pět tisíc metrů nad mořem.

Na cestu počítá dva týdny tam a stejně i zpět. "Nebude to žádná procházka růžovým sadem," zhodnotil zkušený cestovatel.

Bude muset zvládnout čtrnáct tisíc kilometru na stroji, který má do pohodlí hodně daleko. Holík už si na to ovšem zvykl. "Poprvé jsem si nemohl sednout tři dny," připomněl.

Obávaná východní Asie

Trasa náročné cesty povede přes Slovensko na Ukrajinu, přes Rusko, Kazachstán a Uzbekistán do Tádžikistánu. Nevyhne se například dvěma pouštím Kyzylkum a Karakum.

Vybrané cesty Jaroslava Holíka 1990: Cesta podél hranic České republiky - 1 000 kilometrů 2001: Rakousko - 1 400 kilometrů, 2 571 metrů nad mořem 2004: Rusko, Barentsovo moře, polární kruh - 6 600 kilometrů 2005: Sicílie, úbočí sopky Etny - 4 000 kilometrů, 2 823 m n. m. 2007: Rusko, Kavkaz, pohoří Elbrus - 5 400 kilometrů, 4 150 m n. m.

"Toho se docela bojím," přiznal cestovatel. "Hlavně horka a prachu, který nám bude zanášet filtry jemným prachem," vysvětlil.

Proto si v doprovodném autě veze také filtry z vysavačů, které při cestě použije. Jinak je ovšem vybavený jen jako běžný turista. Konzervy, čínské polévky, karimatky, stan, deky a zásoby vody.

K tomu navíc mapy, uherskobrodské pivo jako nezbytný bakšiš pro úředníky v Rusku a také doprovodné dopisy pro nepřístupné policisty ve východní Asii.

"Mám třeba doporučení našeho velvyslance v Taškentu, které říká, aby nás pustili, kam chceme, protože jedeme takzvanou cestu družby. To by mohlo zabrat," upozorňuje s úsměvem Holík.

S cestováním po bývalém Rusku má své zkušenosti a nejsou zrovna moc příjemné. Proto se tentokrát vybavil i doklady s úředními razítky a podpisy důležitých osob.

Vstříc nebezpečí

Přejezd Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu bude zřejmě tou nejnebezpečnější částí výpravy. "Těch lidí se docela bojím. Můžeme od nich čekat cokoliv," prozradil syn Jan.

Dvaatřicetiletý muž se svým otcem zažil kromě té první všechny cestovatelské výpravy. Letos vyrazil zřejmě naposledy. "Vůbec se netěším," oznámil před odjezdem. "Je to dlouhá doba a čekám, že se pohádáme nejpozději za dva dny," konstatoval s úsměvem.

Na všechna místa se dostanou na dvou kolech. Na motorce s trefnou přezdívkou kozí dech. "Zvládne cokoliv. Je tak jednoduchá, že se na ní nemá co pokazit," prohlásil Jan.

Až budou u cíle, vydají se na motorkách do hor. Přesněji k vrcholu třetího nejvyššího pohoří světa Pamír. "Tam už bude chladněji," věří Jaroslav Holík, který během cesty oslaví také své kulaté, šedesáté narozeniny.

Za sebou má devět výprav během čtrnácti let. Ta první logicky vedla po českých cestách. V jeho případě spíše necestách. Objel Českou republiku podél hranic.

Výpravy po celém světě

Pak se vydal pod alpský Grossglockner a se strojem vyjel do nadmořské výšky 2 571 metrů (více čtěte zde).

Zvládl šest tisíc kilometrů při cestě za polární kruh, vyjel na úbočí sicilské sopky Etna nebo do pohoří Elbrus. To bylo před šesti lety, kdy zdolanou výškou 4 150 metrů překonal český rekord.

A také se tam poprvé setkal se svou budoucí ženou. "Pak jsme si dlouho psali, a když po dvou letech přijel znovu, sbalila jsem se a odjela s ním do Česka," zavzpomínala Julia Holíková.

Tentokrát se na cestu vydala také, i když jen v doprovodném autě a pouze do Krasnodaru. Dál bude Holík se synem pokračovat v doprovodu zkušeného ruského motocyklisty.

Pokud se v cíli zdrží pár dní, dorazí zpět do Březůvek zhruba za pět týdnů.