OBRAZEM: Deset sopek, které vás okouzlí

Je to senzace, kterou si posledních pár týdnů přehrávají lidé na všech cestovatelských a adrenalinových webech po celém...

Desetitisíce cestujících uvízlých na letištích po celém světě, finanční ztráty aerolinek téměř dvě miliardy dolarů. To...

Aktivní sopky mohou být velmi nebezpečnými místy. Věčnou připomínkou toho, co sopka dokáže, jsou vykopávky římského...

Uvnitř sopky na Islandu v hloubce 120 metrů. Exkluzivní video

Napadlo vás někdy, jak to asi vypadá uvnitř sopky? Na Islandu máte až do 20. srpna jedinečnou příležitost se do jednoho...