Půlnoční koupel za svitu slunce. Finská pohádka pro cestovatele

Jak do Laponska Na malé letiště v městečku Kittilä létá z Helsinek jeden až dva spoje denně. Nedaleko letiště leží turistické centrum Levi, které se stalo střediskem zimních sportů. Nad Levi stojí hora vybavená množstvím vleků, sjezdovek a lanovek. Zatímco v létě tu žije jen pár set lidí, v zimě se počet návštěvníků o víkendu běžně šplhá ke 20 000. Z Levi se podnikají výlety do laponské divočiny. A to buď s nějakou místní agenturou, nebo na vlastní pěst. Většinou se putuje pěšky, na kratší výlety do divočiny mohou posloužit i čtyřkolky, díky kterým za pár hodin poznáte tolik, jako při několikadenním pochodu.