Pulčiny: největší skalní labyrint na Moravě

Nedokončené čertovo dílo

Východiskem do Pulčin je vesnice Lidečko, o níž se zpívá ve známé lidové písničce.

K této rázovité valašské dědině patří neodmyslitelně nejenom folklór, ale také pozoruhodné skalní uskupení, které nelze minout bez povšimnutí. Jmenuje se Čertovy skály, říká se mu taky Čertova stěna a připomíná část zdi, která jakoby měla přehradit úzké údolí Lomensko, kterým si říčka Senice prořezává cestu mezi Vizovickými vrchy a Javorníky směrem ke Vsetínu.

Není ani třeba velké fantazie k rozeznání obrovských kvádrovitých bloků skal naskládaných jakoby jeden na druhém. Odtud již samozřejmě není daleko k pověsti, podle níž byl tvůrcem tohoto díla čert. Šlo prý o sázku přehradit hluboké údolí do ranního kuropění. Sázku však čert prohrál a zeď zůstala nedostavěna.

Pokud se vám pověst o čertovi nezdá příliš pravděpodobná, pak nezbývá než uvěřit odborníkům. Podle nich je strmě ukloněná skalní stěna vztyčenou vrstvou rozpukaného pískovce, která je natolik tvrdá, že dodnes odolává destrukčním erozním silám větru a deště.

*** Pulčínské skály najdete na MAPCE ZDE

Skalní město ukryté v lese

Pouhé 3 km od Čertových skal po modré turistické značce se ukrývají v hlubokých beskydských lesích Pulčínské skály, jež bývají často oprávněně charakterizovány jako největší skalní město na Moravě. Přestože Pulčiny nemohou v žádném případě konkurovat známým skalním městům v Čechách, jejich návštěva je velkým zážitkem.





Čertovy skály u Lidečka



Rozlehlý areál skal je soustředěn do masivu kopce Hradisko, vstupní branou bývá rozcestí turistických cest na jihozápadním úpatí kopce pod vesnicí Pulčín. Odtud, kolem Ludmiliny skály a Zbojnického kostela, stoupá stezka strmě vzhůru labyrintem skal.

Celý komplex připomíná chaoticky naskládané obrovské balvany, jež se spojují do skalních řad a stěn. Jejich rozměry (výška 20 m, délka až 250 m) však příliš nevynikají, protože jsou z velké části zastíněny vegetací. Převažují řídké porosty zakrslé břízy, smrk, borovice a buk. Na prosluněných místech se vyskytuje i teplomilná květena.

Útočiště pronásledovaných

Jako vhodného úkrytu využíval člověk Pulčiny již v 1. tisíciletí před naším letopočtem.

Ve středověku stál na nejvyšším bodě skal hrad, jehož nepatrné zbytky je možno rozeznat i po mnoha staletích. Jsou to především stopy po ukotvení dřevěných konstrukcí a zdí. V 17. a 18. století se ve skalách ukrývali pronásledovaní protestanti, zbojníci z blízkého okolí i obyčejní lidé v dobách krvavých kuruckých nájezdů z blízkých Uher.

Dnes zde hledají úkryt před rušnou civilizací především trampové, s jejichž základnami je možno se setkat v mnohých odlehlých zákoutích.

Návrh pěších túr

1) nenáročná pro rodiny s dětmi: Lidečko – Čertovy skály – soutěska Lomensko (modrá) – Pět kostelů (modrá) – Hradisko (modrá) – Pulčín – Horní Lideč (žlutá), zpět do Lidečka vlakem. Celkem asi 12 km. 2) náročná pro sběratele kilometrů: Lidečko – Čertovy skály – soutěska Lomensko (modrá) – Pět kostelů (modrá) – Hradisko (modrá) – Radošov (modrá) – Šerklava (červená) – Makyta (červená) – hotel Selanka (modrá) – Čubův kopec – Tisůvek (modrá) – Střelná (červená), zpět do Lidečka vlakem. Celkem asi 30 km. Mapy

Toulky labyrintem

Chcete-li se seznámit se všemi zajímavými útvary Pulčínských skal, je nutno na plochém vrcholu kopce Hradisko opustit značenou turistickou trasu.

Dáte-li se vpravo, přijdete do zaříznuté kaňonovité deprese s výskytem četných jeskynních výklenků a pravidelně omezených prostor, které nesou charakteristický lidový název Izby. Dáte-li se pro změnu vlevo, dojdete k 18 m vysoké, strmé až převislé stěně, pod níž je mohutné kamenné moře.

Nachází se zde rovněž dvě puklinovité jeskyně, z nichž ta delší je průlezná a dosahuje délky téměř 50 m. Vchod je pod skaliskem Kazetelna, odkud se údajně nesla kázání protestantů v období protireformace. Ke komplexu Pulčínských skal patří také skalní útvary Pět kostelů (výška až 30 m), které se tyčí nad hájovnou Pulčínsko.

Rázovitá ves Pulčín

Přímo naproti Pulčínským skalám se na odlesněném horském hřbetu rozkládá rázovitá dědina Pulčín, která patří k nejvýše položeným na Valašsku. Však také silnička, která sem vede, je velice úzká a v době, kdy sem zajíždí autobusová linka z Lidečka, je pouze jednosměrná (příslušné časy jsou uvedeny na dopravní značce omezující vjezd).

Od Pulčína je na Pulčínské skály nejkrásnější pohled a to zejména na podzim, kdy okolní listnaté lesy září mnoha barvami. Za dobré viditelnosti odtud přehlédnete rovněž celé pásmo Bílých Karpat a Vizovických vrchů na moravsko-slovenském pomezí. Občerstvit se tu můžete v typické vesnické hospodě, musí však být otevřeno!

Jak se tam dostat

Východiskem do Pulčínských skal je vesnice Lidečko, kudy prochází hlavní silniční i železniční tah od Valašského Meziříčí přes Vsetín na Slovensko do Púchova nebo Trenčína. Jezdí se většinou přes Vsetín, pouze obyvatelé Zlínska a Jihomoravského kraje to mají blíže přes Vizovice nebo Valašské Klobouky.

V Lidečku lze zaparkovat u motorestu pod Čertovými skálami nebo vyjet autem až do vesnice Pulčín.

Zajímavosti v okolí Čubův kopec – dřevěná vyhlídková věž na 720 m vysokém kopci nad Francovou Lhotou. Lačnovské skály – méně známé, skalní uskupení nad obcí Lačnov charakteristické neobvykle velkými skalními dutinami kruhového půdorysu. Trubiska – lovecký roubený zámeček z druhé poloviny 19. století. V okolí rybníčky a pramen sirné vody. Valašské Klobouky – centrum jižního Valašska, možnost ubytování. Na náměstí muzeum a částečně zachované roubené domy.