Pula, město argonautů a turistů

Zá návštěvu ale nepochybně stojí i muzeum, bohatá archeologická sbírka i blízké ostrovy Briony, které dříve sloužily hlavám státu.Do Puly se dá nejlépe dostat autem, od Prahy ji dělí 850 kilometrů. Ten kdo se chce Pule ubytovat, nechť nechá auto zaparkované u hotelu a raději chodí pěšky, vzdálenosti nejsou nijak velké. Ten kdo jenom projíždí, udělá asi nejlépe když zaparkuje na nábřeží u starého přístavu. Parkuje se zde zadarmo a je to téměř v centru. Navíc poblíž jsou hned dvě informační kanceláře, kde mají nejen plán města, ale turista se zde dozví i o všech zajímavých akcích, o které není v Pule nouze.Největším lákadlem je rozlehlý amfiteátr, který byl stavěn současně s Koloseem v Římě. V nejširším místě má průměr sto třicet metrů a ochozy jsou dvoupatrové. Měl tři věže a tři vchody. Jeden byl určen pro řadové občany, druhý pro bohaté a třetím vcházeli účinkující.Těmi byli ponejvíce gladiátoři, kteří zde bojovali o holé životy a při prohlídce se průvodce neopomene zmínit, že písek v aréně je nepochybně prosáklý krví ještě dnes. Současnost amfiteátru je ale úplně jiná. Rok co rok se zde konají filmové a divadelní festivaly, návštěvníci obdivují stavbu samotnou i expozice ve sklepeních. V těch jsou nejen zbraně gladiátorů a desítky nádherně zachovalých amfór, ale třeba i stroje na drcení obilí či mechanismus na čerpání vody ze zvlášť hlubokých studní.Další stavbou, která by neměla v žádném případě ujít pozornosti turistů je nepochybně Augustův chrám. Byl postaven po smrti císaře Augusta, aby mu tak byla vzdána sláva. Chrám sice při druhé světové válce poničili nálety, ale byl úspěšně zrekonstruován a dnes jsou v něm expozice z doby kamenné a bronzové. V podobném stylu je postavena i Dvojitá brána, kterou se vchází do archeologického muzea, či brána Herkulova prozměnu u městského muzea.Archeologické muzeum má rozsáhlé sbírky, všechny zde vystavené exponáty pochází z Istrijského poloostrova. Největší pozornost si nepochybně žádá doba bronzová a železná. Jsou zde totiž vystaveny meče, kopí a štíty, které pocházejí z hrobů slavných bojovníků a gladiátorů. Nechybí exponáty týkající se architektury, jsou zde vystaveny jednotlivé stavební prvky či ozdoby, ale i celé bloky jednotlivých staveb.Trochu jiná atmosféra panuje v městkém muzeu. Vedle starých námořních děl jsou vystaveny zbraně, které sloužily ještě před několika lety. Do věže na vrcholu se stoupá po vratkých plechových schodech a každému je jasné, že zde hlídkovali vojáci ve všech válkách, kterými Istrijský poloostrov prošel. Vzhledem k tomu, že Pula má bohatou námořní tradici, je několik expozic věnováno právě lodím a námořníkům.V Pule se turista jistě neztratí a vzhledem k tomu, že místní obyvatelé jsou na svoje město hrdí, mají snahu pomoci a upozorní na spoustu zvlášností, které by byly jinak pominuty. Rádi mluví o tom, že pověst o argonautech a zlatém rounu se podle některých pramenů váže právě k jejich městu a turistický průvodce slibuje tomu, kdo to objasní, přízeň celého Chorvatska a čestné občanství města Pula.