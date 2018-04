Půl milionu Čechů míří na hory. Které jsou TOP destinace?

Nejpopulárnější českou zimní zahraniční destinací bude i letos sousední Rakousko. Následuje Itálie a Francie.

Do Švýcarska, které nabízí špičkový servis a skvělé sněhové podmínky, míří kvůli vyšším cenám lyžařů méně. I přesto jejich počet rok od roku stoupá.

Pro zajímavost uvádíme statistiky z minulého roku:

do Rakouska zavítalo minulou zimu za lyžováním cca 300.000 Čechů, z toho 210.000 individuálně a 90.000 přes cestovní kanceláře

do Itálie vyjelo minulou zimní sezonu cca 140.000 Čechů, z toho 50.000 individuálně a 90.000 přes cestovní kanceláře

ve Franci lyžovalo loni přibližně 50.000 Čechů, z toho 5.000 individuálně a 45.000 přes cestovní kanceláře

Celkem vyjelo do zahraničí za lyžováním zhruba 490.000 Čechů, z toho individuálně zhruba 265.000 a přes cestovní kanceláře zhruba 225.000.

Nejvíc individuálních zájezdů je do Rakouska

V Rakousku jasně převažují ti, kteří si pobyt a lyžování zajišťují zcela individuálně, bez cestovní kanceláře. "Důvodem je nejen blízkost Rakouska z České republiky, ale i neochota rakouských hotelierů, kteří nechtějí dávat cestovním kancelářím množstevní slevy a proto nabízet zájezdy do Rakouska za lyžováním není pro cestovní kanceláře tak atraktivní a příliš je nenabízejí," vysvětluje Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Průměrná délka pobytu českých lyžařů byla nejdelší ve Francii ( 7 nocí) , pak v Itálii ( 6 nocí) a nejkratší čas Češi strávili na lyžování v Rakousku ( 3 noci). Důvodem je především vzdálenost jednotlivých zemí od České republiky, do Rakouska se jezdí často jen na víkendy.

Nejpopulárnější destinace

V Rakousku jsou mezi Čechy všeobecně nejpopulárnější tato zimní letoviska: Zillertall, Schladming - Dachstein, Stubaital, Zell am See / Kaprun, Nassfeld, Bad Gastein a Bad Kleinkirchheim.

V Itálii patří k nejoblíbenějším Val di Fiemme, Bormio, Tonale / Ponto di Legno, Monte Bondone a Aprica.

Ve Francii nejvíc potkáte české lyžaře ve střediscích Tignes, Risoul, Val Thorans a Les Menuires.



"Zájezdy prodávané "na první chvíli" tzn. "First minute" je možné nyní koupit cca s 10% slevou oproti standardní katalogové ceně," upozorňuje Tomio Okamura.

100.000 Čechů zamíří za exotikou

Podle odhadů letos vycestuje v zimě za teplem až 100.000 Čechů.

Přímé charterové letecké spoje budou létat z ČR do Mexika, Keni, na Kubu, do Indie, na Srí Lanku, do Thajska, Ománu, na Azorské ostrovy, na Jamajku, Maledivy, do Salvadoru, Venezuely, do Spojených arabských emirátů a do Brazílie.

Pro individuální cesty do tepla během naší zimy je vhodná celá jižní polokoule, tedy například Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika, Chile, Argentina - především Patagonie.