Před jarními prázdninami si lyže radši zamluvte. Plus ceny půjčovného

Většina půjčoven má přitom lyže rozdělené do několika skupin. Měkké lyže, které se dobře prošlápnou a lehce se s nimi zatáčí, pro začínající či rekreační lyžaře. Další skupinou mohou být sportovní lyže, které už jsou tvrdší a zájemce musí mít nějaké zkušenosti s jízdou.

Poslední kategorií jsou takzvané VIP lyže. Jde o ty nejdražší modely, které už mohou být specializované na dlouhé či krátké oblouky a jsou určené pro profesionály nebo velmi zdatné lyžaře. Někde mohou mít kategorie VIP a sportovní spojené a záleží na zákazníkovi, o co požádá.

Půjčovné na den se u sportovních a rekreačních lyží liší zhruba o 100 až 150 korun. Je možné si půjčit lyže samostatně, ale častěji se pronajímají v setu, tedy i s hůlkami a botami. U dětí navíc ještě s helmou. Bez té už odborníci vůbec nedoporučují jezdit ani dospělým, i když není povinná.

Dětem stačí lyže dlouhé k ramenům, lépe se s nimi naučí zatáčet. Stejně tak dospělí mají mít carvingové lyže kratší, ideální je k bradě nebo lehce pod ni.

Přiznejte váhu

"Zvláště před víkendem bývá v půjčovně hodně lidí. Aby se celý proces urychlil, ujasněte si, jaké lyže chcete, jak zdatný jste lyžař a kolik měříte a vážíte," vysvětluje Jiří Hradecký z půjčovny Yellow Point v herlíkovickém skiareálu.

Je potřeba mít u sebe minimálně jeden doklad, většinou však chtějí dva, například občanský průkaz a řidičák. Zejména ve městech stále požadují zálohu, zhruba 500 i 1 000 korun.

V půjčovnách u horských středisek se málokdy stane, že by si zákazníci neměli z čeho vybírat. Zboží se půjčuje nejčastěji na den nebo na víkend, maximálně na týden, takže se stále vrací zpět.

Naopak v půjčovnách ve větších městech mimo střediska, kde se lyžařské sety běžně půjčují i na celou sezonu, může být zboží trochu přebrané. "V září, v říjnu máme samozřejmě bohatší nabídku. Navíc zákazníci, kteří si sety vezmou už na podzim, mají půjčovné lacinější než ti, kteří přijdou v prosinci. Ale i teď je u nás z čeho vybírat," říká Lukáš Balabán z pražské půjčovny Happy Sport.

Když si zde v září půjčíte dětský set na celou sezonu, zaplatíte 1 700 korun, nyní už 2 150 korun. Pro dospělého vyjde stejné vybavení na 1 900 v září, či 2 350 nyní. Navíc dáte 200 za pojistné a 1 500 zálohu.

Za týden půjčovného pro malé dítě přitom dáte zhruba tisíc korun, pro dospělého 1 330 korun.

Třicet procent snowboardů

Půjčovny nabízejí i snowboardy, ale není o ně takový zájem jako o lyže. "Snowboarding je přece jenom víc designový a módní sport, takže většina snowboardistů má své vlastní vybavení. Půjčují si je tak především lidé, kteří to chtějí jen vyzkoušet," dodává Lukáš Balabán.

Stejný názor má i David Jaroš ze Ski Centra Brno. "Pokud bych to měl srovnat, tak lyže se půjčují ze 70 procent, snowboardy z 30 procent." Podle Davida Jaroše se letos zvýšil právě zájem o celosezonní výpůjčky, a to především o dětské sety. Podle něj je zbytečné pro malé lyžaře kupovat nové drahé vybavení, když už jim další rok nebude.

Dobře vysušené?

Vzhledem k tomu, že se v půjčovnách ve velkých městech zboží netočí tak rychle jako v lyžařských střediscích, je v nich na údržbu vybavení víc času. Lyže tak mohou být lépe nabroušené a boty a helmy vysušené a dezinfikované. "Na vysušení a dezinfekci bot potřebujeme den i dva, což se samozřejmě v horských půjčovnách těžko dodržuje, zboží tam jde z ruky do ruky," dodává David Jaroš.

Je dobré si v půjčovně také zjistit, jak je to s pojištěním zboží. Na svahu se snadno může stát, že lyží přejedete kámen a skluznici poničíte. Co pak, zaplatíte pokutu? V některých půjčovnách je pojištění už obsaženo v ceně, někde ho nabízejí zvlášť. Vyjde na zhruba 50 korun denně. Vyplatí se to, protože při vrácení poničené lyže můžete platit 600 až 1 000 korun pokuty, což je i třikrát víc než půjčovné.

A pokud vám lyže ukradnou (což se naštěstí moc nestává), záleží na tom, jakou smlouvu o pojištění má poskytovatel. Zjistěte si to předem a počítejte s tím, že můžete zaplatit i celou pořizovací cenu lyží.

V půjčovnách lze sehnat lyže, hůlky, snowboardy, boty, helmy i brýle, jen v některých si lze půjčit i oblečení. Většinou takovou službu nabízejí jen ojediněle v zimních střediscích. "Půjčujeme bundy i kalhoty za 200 korun na den. Jde o instruktorské oblečení, které si většinou půjčí cizinci nebo lidé, kteří přijeli jen v džínách se podívat a rozhodli se, že lyžování přece jenom zkusí," říká Jiří Hradecký z herlíkovického střediska.

Přesto, že většinu věcí na zimní sporty je možné si půjčit, trika, svetry a ponožky musíte mít svoje. Ideální je termoprádlo. Ponožky si neberte moc tlusté. Tenčí ponožky nebo punčochy totiž umožní cirkulaci vzduchu kolem nohy a vzduch je dobrá izolace. Ideální jsou samozřejmě ty lyžařské, ve slevách je koupíte do 200 korun.